В мэрии Краснодара пообещали начать ремонт улицы Ратной Славы в этом году

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

19 января мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявил, что ремонт улицы Ратной Славы начнется в 2022 году

Напомним, улица Ратной Славы находится в поселке Российском. Это одна из главных улиц населенного пункта. О ее ремонте говорил еще бывший вице-мэр Краснодара Артем Доронин в 2020 году.

  • Проект ремонта улицы Ратной Славы в 2020 году © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    Проект ремонта улицы Ратной Славы в 2020 году © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

В мае 2021 года жители Российского решили создать петицию с требованием отремонтировать дороги в поселке. Кроме того, по их данным, заявку на ремонт улицы Ратной Славы не отправляли в краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства.

19 января мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что ремонт улицы начнется в этом году. Деньги на ремонт поступят из краевого бюджета. Дорогу реконструируют от ЖК «Прованс» до улицы Тверской.

«Проект включает в себя создание асфальтобетонной дороги на месте гравийки с уличным освещением, тротуарами, водоотведением. Причем водоотведение — это здесь, в Российском, основная задача. Чтобы на дорогах — сначала на Ратной Славы, а поэтапно и на других улицах — не было грязной жижи, которую мы видим сейчас», — сказал мэр.

Проект реконструкции давно готов и прошел экспертизу. Теперь необходимо получить финансирование.

Как писали Юга.ру, в декабре 2021 года в Российском началось строительство школы. Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию до конца 2023 года.

Андрей Алексеенко Благоустройство Краснодар Строительство

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