На командировки чиновников в ЛДНР разрешили выплачивать безотчетные суммы

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Чиновникам будут платить двойную зарплату при командировках в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области

Президент РФ Владимир Путин издал указ о двойных зарплатах чиновникам за командировки в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, ежедневно им будут выплачиваться суточные в размере 8 тыс. 480 рублей.

Также в указе написано, что федеральные органы могут выплачивать безотчетные суммы для возмещения расходов, связанных с такими командировками. Средства на все расходы будут брать из федерального бюджета.

Указ подписан 17 октября. В нем отмечается, что он распространяется на все правоотношения, возникшие с 30 сентября.

Юга.ру стало известно, что несколько федеральных ведомств в Краснодарском крае отправляют чиновников в ЛНДР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области для оформления российских документов гражданам.

Ранее добровольцем в зону СВО отправился бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. А другой экс-мэр краевой столицы Андрей Алексеенко занял пост в совете министров и ВГА Харьковской области. 4 октября Минобороны РФ признало потерю территорий в Харьковской области, подшефной Краснодарскому краю. 

Деньги Херсонская область Чиновники

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