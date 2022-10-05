Минобороны РФ признало потерю территорий в Харьковской области, подшефной Краснодарскому краю

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Коллаж скриншотов из брифингов Минобороны РФ
    © Коллаж скриншотов из брифингов Минобороны РФ

4 октября Министерство обороны РФ показало карту, по которой видна потеря контроля над большой частью Харьковской области, подшефной Краснодарскому краю

Об этом сообщил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорь Конашенков в ежедневном брифинге. Видео с его выступлением показывало карты, из которых очевидно, что с 3 по 4 октября Вооруженные силы Украины заняли более 60% территорий Харьковской области, которые раньше контролировались РФ.

3 октября Минобороны РФ утверждало, что контролирует всю территорию области к востоку от реки Оскол. Сейчас под контролем РФ осталась маленькая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Он находится в 100 км на восток по прямой от Харькова.

24 февраля РФ начала военную спецоперацию в Украине:

На этом фоне сменился командующий Западным военным округом, ответственным за задачи СВО в Украине. 2 октября «Фонтанка» заметила, что 28 сентября генерал-лейтенант Роман Бердников сменил на должности руководителя округом генерала-полковника Александра Журавлёва. Перестановка до сих пор не отражена ни на страницах Бердникова и Журавлёва на сайте Минобороны РФ, ни в официальном телеграм-канале ведомства.

Судя по публикациям российских государственных изданий 29 августа Вооруженные силы Украины начали наступать по ряду направлений, в том числе — в Харьковской и Херсонской областях (Адыгея заявляла о шефстве над ее Геническом районом). Через 22 дня объявили мобилизацию, пока неясно, сколько еще она продлится в Краснодарском крае.

10 сентября Минобороны РФ отвело войска в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области. 17 сентября экс-мэр Краснодара, а ныне глава Совета министров Харьковской области Андрей Алексеенко рассказал об эвакуации ее жителей (в том числе — 400 детей) в Краснодарский край.

За две недели план по мобилизации выполнили 20 регионов. В том числе:

15 сентября политолог Андрей Гусий в своем телеграм-канале красочно рассказывал о том, как Алексеенко покидал Купянск с «вместе с разведбатом десантников» под танковым обстрелом.

19 сентября сайт администрации Краснодарского края опубликовал очередную новость о гуманитарной помощи эвакуированным жителям Харьковщины. Об этом рассказал Алексеенко, вернувшийся на Кубань, чтобы поддержать беженцев.

«Цель визита — пообщаться с людьми, проверить условия их проживания. Они должны ощущать заботу нашего государства и Краснодарского края. <...> Всего с территории Харьковской области эвакуировались более 15 тыс. человек», — сказал Алексеенко. Сейчас это последняя официальная новость о бывшем мэре Краснодара.

Напомним, 23-27 сентября власти РФ проводили референдумы по вхождению в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей. На Кубани открыли 22 участка для голосования. Ранее Юга.ру рассказывали о митинге 23 сентября за референдумы в Краснодаре. 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ воспримет актом агрессии удары Украины по новым территориям РФ.

Андрей Алексеенко Армия Дмитрий Песков Министерство обороны России Украина Частичная мобилизация для СВО

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