В Новороссийске спасли застрявшую в камнях косулю, но не отпустили на волю

Спасатели в Новороссийске оставили у себя на лечение раненую косулю

О пострадавшей косуле спасателям сообщили сотрудники санатория «Фрегат». Животное застряло между камней на пляже и не могло выбраться самостоятельно, рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Косулю достали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Спасатели решили забрать ее себе и вылечить. Затем животное отпустят на волю.