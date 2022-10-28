В Новороссийске спасли застрявшую в камнях косулю, но не отпустили на волю
Спасатели в Новороссийске оставили у себя на лечение раненую косулю
О пострадавшей косуле спасателям сообщили сотрудники санатория «Фрегат». Животное застряло между камней на пляже и не могло выбраться самостоятельно, рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Косулю достали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Спасатели решили забрать ее себе и вылечить. Затем животное отпустят на волю.
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