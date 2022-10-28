В Новороссийске спасли застрявшую в камнях косулю, но не отпустили на волю

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала Алексея Одерова, t.me/alekseioderov
    © Скриншот видео из телеграм-канала Алексея Одерова, t.me/alekseioderov

Спасатели в Новороссийске оставили у себя на лечение раненую косулю

О пострадавшей косуле спасателям сообщили сотрудники санатория «Фрегат». Животное застряло между камней на пляже и не могло выбраться самостоятельно, рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Косулю достали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Спасатели решили забрать ее себе и вылечить. Затем животное отпустят на волю.

Юга.ру неоднократно рассказывали о спасении животных. Зимой в Новороссийске из ямы достали взрослую собаку, но вместо благодарности она укусила спасателя. В поселке Пашковском из трубы вытащили утку, а в Анапе спасли кота, который застрял в колючей проволоке изолятора.

Животные Новороссийск Спасение

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В Новороссийске спасли застрявшую в камнях косулю, но не отпустили на волю
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