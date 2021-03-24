В Анапе спасли кота, который застрял в колючей проволоке изолятора

Краснодарский край

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23 марта в полиции Анапы рассказали о спасении кота, застрявшего на заборе

Животное залезло на забор изолятора временного содержания и застряло в колючей проволоке. Его заметили полицейские. Вместе со стажерами изолятора они сняли кота. Пострадавшему зверю оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщили в инстаграме ОМВД России по Анапе 23 марта. Кота отпустили.

Напомним, аналогичный случай на Кубани произошел год назад. В Лабинске кот запутался в проволоке, потребовалась помощь спасателей. В этом году службы тоже помогали животным: в феврале спасли собаку, которая провела на острове посреди реки неделю, а в марте вытащили из люка упавшего туда пса.

Анапа Животные Полиция

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