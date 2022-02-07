В Новороссийске спасатель достал собаку, но вместо благодарности она укусила его

В Новороссийске спасатели достали из ямы упитанную собаку, а она их покусала

В субботу, 5 февраля, в службу спасения Новороссийска обратился местный житель и рассказал, что в переулке Бойчука собака залезла в труднодоступное место и застряла.

Спасатели выехали на место и с помощью удавки вытащили собаку. Но в ответ пес укусил мужчину и убежал, рассказал в своем инстаграме начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

«Песель благодарить спасателей не стал, а тяпнул одного за палец и убежал. Пришлось перевязать и сделать укол спасателю. Кстати, собака скорее всего чья-то, ухоженная и упитанная», — написал Одеров.