В Краснодаре спасли цаплю, которая застряла в дренажной трубе

Краснодарский край

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  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/eddskrd23
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/eddskrd23

Краснодарские спасатели освободили цаплю в поселке Пашковском

Птица застряла в дренажной трубе озера Карасун. После освобождения цаплю выпустили в естественную среду обитания.

Как писали Юга.ру, 9 апреля в Новороссийске спасли собаку, которая застряла в заборе и не могла самостоятельно выбраться. Сотрудники разогнули прутья специальными щипцами и выпустили животное.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске спасли овечку, которая провалилась в яму с водой.

Животные Краснодар Кубань-СПАС Спасение

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