В Краснодаре спасли цаплю, которая застряла в дренажной трубе

Птица застряла в дренажной трубе озера Карасун. После освобождения цаплю выпустили в естественную среду обитания.

Как писали Юга.ру, 9 апреля в Новороссийске спасли собаку, которая застряла в заборе и не могла самостоятельно выбраться. Сотрудники разогнули прутья специальными щипцами и выпустили животное.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске спасли овечку, которая провалилась в яму с водой.