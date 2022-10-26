«Там я рыдала навзрыд». Женщина из Новопокровского района борется за возвращение мобилизованного мужа, отца троих детей
Азия Бойченкова из посёлка Восход Новопокровского района пытается вернуть домой своего мобилизованного супруга Александра
Напомним, женщина обратилась в редакцию Юга.ру и сообщила, что её мужа не хотят возвращать домой. Она ссылается на Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки от мобилизации, согласно которым отцы трёх и более детей до 16 лет освобождаются от призыва. У супругов есть двое сыновей 13 и 14 лет, а также дочь 9 лет.
По словам Азии, в местном военкомате отказываются принимать её заявление, а на горячей линии сказали, что отсрочка предоставляется мужчинам, на иждивении которых трое детей возрастом до 10 лет.
24 октября женщина позвонила военному комиссару Новопокровского и Белоглинского районов Анатолию Красникову (запись разговора есть в распоряжении Юга.ру). Азия попросила демобилизовать её мужа. Собеседник уточнил, на каких основаниях он должен это сделать. Женщина сослалась на указания Генштаба ВС РФ от 4 октября.
«Мы же вашего мужа сейчас не призываем, так? Он был призван 25 сентября на основании Федерального закона. Этот закон не нарушен. Пусть командир части, где находится ваш муж, принимает по нему решение о дальнейшем назначении. Военный комиссариат свою роль выполнил — призвал его», — сказал ей по телефону Красников.
25 октября женщина ездила в Краснодар в военную прокуратуру.
«Там я рыдала навзрыд. Видимо, накопилось уже. Работники военной прокуратуры были вежливы со мной и отнеслись ко мне с пониманием. Я написала заявление, его приняли, зарегистрировали и отправили. Статью о нашей ситуации распечатали и приложили к заявлению», — рассказала Азия журналистке Юга.ру.
С тех пор как супруга забрали в конце сентября, женщина одна занимается домашним хозяйством — у семьи более 10 голов дойных коров. Азия обращалась к главе сельского поселения с просьбой выделить ей дрова и сено — ей отказали, пришлось покупать за свой счёт.
На следующий день после выхода новости, 22 октября, Азия сообщила журналистке Юга.ру, что местные власти начали действовать — привезли семье Бойченковых тюк сена и попилили дрова. Всё безвозмездно.
Азия до сих пор не знает местонахождение своего мужа.
Как писали Юга.ру, Минобороны освободит от мобилизации отцов двоих детей при беременной жене на 22-й неделе. Соответствующие изменения внесли в директиву Генштаба.
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