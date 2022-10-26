«Там я рыдала навзрыд». Женщина из Новопокровского района борется за возвращение мобилизованного мужа, отца троих детей

По словам Азии, в местном военкомате отказываются принимать её заявление, а на горячей линии сказали, что отсрочка предоставляется мужчинам, на иждивении которых трое детей возрастом до 10 лет.

Напомним, женщина обратилась в редакцию Юга.ру и сообщила, что её мужа не хотят возвращать домой. Она ссылается на Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки от мобилизации, согласно которым отцы трёх и более детей до 16 лет освобождаются от призыва. У супругов есть двое сыновей 13 и 14 лет, а также дочь 9 лет.

24 октября женщина позвонила военному комиссару Новопокровского и Белоглинского районов Анатолию Красникову (запись разговора есть в распоряжении Юга.ру). Азия попросила демобилизовать её мужа. Собеседник уточнил, на каких основаниях он должен это сделать. Женщина сослалась на указания Генштаба ВС РФ от 4 октября.

«Мы же вашего мужа сейчас не призываем, так? Он был призван 25 сентября на основании Федерального закона. Этот закон не нарушен. Пусть командир части, где находится ваш муж, принимает по нему решение о дальнейшем назначении. Военный комиссариат свою роль выполнил — призвал его », — сказал ей по телефону Красников.

25 октября женщина ездила в Краснодар в военную прокуратуру.

«Там я рыдала навзрыд. Видимо, накопилось уже. Работники военной прокуратуры были вежливы со мной и отнеслись ко мне с пониманием. Я написала заявление, его приняли, зарегистрировали и отправили. Статью о нашей ситуации распечатали и приложили к заявлению», — рассказала Азия журналистке Юга.ру.

С тех пор как супруга забрали в конце сентября, женщина одна занимается домашним хозяйством — у семьи более 10 голов дойных коров. Азия обращалась к главе сельского поселения с просьбой выделить ей дрова и сено — ей отказали, пришлось покупать за свой счёт.

На следующий день после выхода новости, 22 октября, Азия сообщила журналистке Юга.ру, что местные власти начали действовать — привезли семье Бойченковых тюк сена и попилили дрова. Всё безвозмездно.

Азия до сих пор не знает местонахождение своего мужа.

Как писали Юга.ру, Минобороны освободит от мобилизации отцов двоих детей при беременной жене на 22-й неделе. Соответствующие изменения внесли в директиву Генштаба.