«У нас в Краснодарском крае свои законы?» В Новопокровском районе не хотят возвращать домой мобилизованного отца троих детей

В редакцию Юга.ру 21 октября обратилась Азия из поселка Восход Новопокровского района и сообщила, что её 36-летнего мобилизованного мужа Александра Бойченкова, отца троих несовершеннолетних детей, не хотят возвращать домой

Александра мобилизовали 25 сентября — принесли повестку ночью в 01:22, разбудив всю семью. Дети перепугались. На его иждивении находятся двое сыновей 13 и 14 лет, а также дочь 9 лет.

В тот же день утром семья Бойченковых в полном составе отправилась в военкомат. Там у мужчины забрали имеющуюся на руках повестку, вместо неё выдали мобилизационное предписание. Дали сутки на сборы, после чего Александр отправился на несколько дней на полигон в Майкоп. Как рассказала Азия, ни в военкомате, ни в распределительном пункте его даже фельдшер не осмотрел, не говоря уже о медкомиссии.

С тех пор Азия одна занимается домашним хозяйством — у семьи более 10 голов дойных коров — и воспитывает трёх несовершеннолетних детей. Азия обращалась к главе сельского поселения с просьбой выделить ей дрова и сено — ей отказали, пришлось покупать за свой счёт.

4 октября вышли Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки от мобилизации, согласно которым отцы трёх и более детей до 16 лет освобождаются от призыва. Вячеслав Володин пообещал обеспечить контроль со стороны депутатов.

По словам Азии, об Указаниях Генштаба ВС РФ она узнала от знакомых и обсуждала их с супругом. Также женщина обращалась в различные инстанции, в том числе на горячую линию в Краснодар — никто не реагирует.

«Мне ответили, что возраст детей должен быть до 10 лет . Якобы муж не подходит под демобилизацию. У нас в Краснодарском крае свои законы?», — рассказала Азия.

Сразу, как появилась информация об указаниях, Азия обратилась к местному военкому. По её словам, он ответил: «Я не в курсе, надо четверо детей. Что вы от меня хотите? У меня закон от 2020 года».

«Я когда узнала, так обрадовалась. Подумала, что муж наконец-то вернётся домой, к детям. А в итоге не могу найти правду. Написала заявление в прокуратуру, но место нахождения мужа неизвестно, поэтому они там не знают, куда отправить документ», — добавила Азия.

8 октября младшая дочь Бойченковых Ева отмечала свой день рождения. Александр не смог позвонить и поздравить девочку, тогда она смонтировала видеоролик под песню «Папа, я скучаю». Однако праздник семье пришлось отмечать без отца.

Как писали Юга.ру, в Щербиновском районе Краснодарского края без медкомиссии мобилизовали 24-летнего Игоря Бердыченко с копчиковой кистой и другими заболеваниями.