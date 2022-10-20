Отцов с тремя детьми пообещали освободить от мобилизации. Но этого по-прежнему нет в законе

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Госдума пообещала освобождение от мобилизации многодетным отцам, но соответствующие поправки не приняла

19 октября Вячеслав Володин заявил: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации. Спикер Госдумы заверил, этот вопрос обсудили с руководством Минобороны.

«На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», — написал Володин в своем телеграм-канале.

При этом политик уточнил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба и пообещал обеспечить контроль со стороны депутатов Госдумы.

Накануне Государственная дума как раз вносила поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Одной из них была отсрочка для отцов трех и более детей. Однако, думский комитет по обороне высказался против этих поправок. В итоге они не были приняты. По мнению главы оборонного комитета Андрея Картаполова в данной ситуации достаточно приказа Генштаба.

Юристы считают, что в случае возникновения спорных ситуаций суд в первую очередь будет опираться на нормы закона. Он освобождения от мобилизации отцам троих детей не гарантирует.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Минобороны РФ разъяснили, кто не попадет под мобилизацию и рассказывали о том, что такое бронь.

Госдума РФ Законодательство Частичная мобилизация для СВО

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