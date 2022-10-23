21 октября чиновники Краснодара рассказали, что в 2023 году установят 208 камер наблюдения

И. о. главы Краснодара Максим Слюсарев провел обсуждение муниципальной системы видеонаблюдения «Безопасный город». «В Краснодаре ситуация стабильная, но это не даёт нам повод расслабляться. Важная задача — мобилизовать все ресурсы и максимально обезопасить город. И здесь эффективная работа городских камер выходит на первый план. Мы должны ориентироваться на те города, где этот вопрос решен по максимуму. Оснащенность во многом зависит от бюджетных возможностей. Но, как минимум, необходимо эффективно использовать те силы, которые у нас есть. Системы, которые мы сейчас развиваем, должны быть объединены в одну структуру. Она должна быть полезна правоохранительному блоку», — сказал Слюсарев. Один из элементов этой системы — механизм распознавания госавтономеров, который входит в комплекс «Безопасный город».

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По данным управления информационно-коммуникационных технологий и связи, в этом году в городе установили 108 камер видеонаблюдения. В следующем планируют установить еще 140. При этом всего в городе к «Безопасному городу» подключена 1151 камера видеонаблюдения. В этом году они помогли раскрыть более 250 преступлений. Ежегодно так удаётся опознать и привлечь к ответственности не менее 2 тыс. правонарушителей. Об этом рассказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин. С 2018 года в Краснодарском крае действует система распознавания лиц «Маска». Она состоит из 100 комплексов, 30 из которых находятся в Краснодаре, в том числе у места большого скопления людей. В этом году в регионе установят еще 30 таких комплексов, 28 из них — в Краснодаре. В развитии «Безопасного города» планируют запустить распознавание лиц Findface — эта система показала хорошие результаты в Анапе. Создание системы начнется до конца этого года и завершится к 2023-му.

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Для этого в Краснодаре установят еще 40 современных видеокамер, которые смогут узнавать лица людей на фото и видео, силуэты вместе с распознаванием головных уборов, тип и цвет одежды, номера машин. Начальник управления МВД РФ по Краснодару Дмитрий Остапенко призвал обеспечить видеонаблюдением отдаленные районы и объекты значимой инфраструктуры — транспортные предприятия и путепроводы. Остапенко сказал, что на базе управления планируется создать единый центр реагирования на экстренные сообщения от горожан сразу по двум линиям — «112» и «02». Слюсарев поручил привлечь федеральное финансирование, чтобы кратно увеличить количество камер видеослежения в городе.