РБК: Краснодарский край стал лидером по продаже средств для потенции в 2022 году
В России сильно вырос спрос на противозачаточные препараты и средства для повышения потенции
По данным Центра развития перспективных технологий, в Краснодарском крае за последние три месяца продали больше всего средств для потенции: 622 упаковки на 10 тыс. мужчин. Следующие в рейтинге — Санкт-Петербург (591) и Московская область (587).
Сведения приводит РБК.
Всего в России на 88% по сравнению с 2021 годом вырос спрос на препараты для повышения потенции. С июля по сентябрь россияне купили 2,7 млн упаковок, на 19% больше, чем в прошлом квартале.
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Противозачаточные средства покупали на 11% чаще, чем в 2021 году, и на 17% — чем в предыдущие месяцы. За последний квартал жителям страны продали 4 млн упаковок.
Популярнее стали и лекарства от эректильной дисфункции: рост трат составил 75% с прошлого года.