РБК: Краснодарский край стал лидером по продаже средств для потенции в 2022 году

В России сильно вырос спрос на противозачаточные препараты и средства для повышения потенции

По данным Центра развития перспективных технологий, в Краснодарском крае за последние три месяца продали больше всего средств для потенции: 622 упаковки на 10 тыс. мужчин. Следующие в рейтинге — Санкт-Петербург (591) и Московская область (587).

Сведения приводит РБК.

Всего в России на 88% по сравнению с 2021 годом вырос спрос на препараты для повышения потенции. С июля по сентябрь россияне купили 2,7 млн упаковок, на 19% больше, чем в прошлом квартале.