РБК: Краснодарский край стал лидером по продаже средств для потенции в 2022 году

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото katicaj с сайта pixabay.com
    © Фото katicaj с сайта pixabay.com

В России сильно вырос спрос на противозачаточные препараты и средства для повышения потенции

По данным Центра развития перспективных технологий, в Краснодарском крае за последние три месяца продали больше всего средств для потенции: 622 упаковки на 10 тыс. мужчин. Следующие в рейтинге — Санкт-Петербург (591) и Московская область (587).

Сведения приводит РБК. 

Всего в России на 88% по сравнению с 2021 годом вырос спрос на препараты для повышения потенции. С июля по сентябрь россияне купили 2,7 млн упаковок, на 19% больше, чем в прошлом квартале. 

Читайте также:

Противозачаточные средства покупали на 11% чаще, чем в 2021 году, и на 17% — чем в предыдущие месяцы. За последний квартал жителям страны продали 4 млн упаковок. 

Популярнее стали и лекарства от эректильной дисфункции: рост трат составил 75% с прошлого года. 

Напомним, в сентябре 2021 года в Краснодаре ограбили секс-шоп, а меньше чем через месяц — ещё один

Рейтинги Секс

Новости

РБК: Краснодарский край стал лидером по продаже средств для потенции в 2022 году
В Краснодаре отремонтируют улицу Котовского
В Новороссийске почти сутки тлеет и горит мусор на свалке
В Карасунском округе Краснодара на час отключили свет из-за аварии
В Краснодаре выпускники центра «Люди-Игры» покажут спектакль «Задворки» о средней школе
На выходных в краснодарском «Собираторе» пройдут бесплатная лекция и благотворительный мастер-класс

Лента новостей

Курорт одного дня
Вчера, 16:32
Курорт одного дня
Летаем над новой канатной дорогой в Горячем Ключе
«На Кубани очень просто к этому относятся»
20 октября, 13:07
«На Кубани очень просто к этому относятся»
Репортаж из Ейска, где боевой самолет упал на жилой дом
«У нас в Краснодарском крае свои законы?»
Вчера, 14:32
«У нас в Краснодарском крае свои законы?»
В Новопокровском районе не хотят возвращать домой мобилизованного отца троих детей

Реклама на сайте