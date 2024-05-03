Курортный сбор в Сочи может вырасти с 50 до 100 рублей в 2024 году

Размер курортного сбора могут увеличить вдвое: в Сочи — с 50 до 100 рублей, в остальных районах, участвующих в эксперименте, — с 30 до 50 рублей

Власти Краснодарского края могут вдвое увеличить размер курортного сбора для туристов, пишет «Российская газета».

В Сочи он может вырасти с 50 до 100 рублей, а в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Ейском, Туапсинском и Мостовском районах — с 30 до 50. При этом в Ставропольском крае и в Санкт-Петербурге туристы платят 100 рублей, в Алтайском крае и на федеральной территории «Сириус» — 50.

Автор предложения — руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко. По его словам, курортный сбор дает дополнительные возможности для благоустройства. Однако председатель правления Ассоциации «Российский союз туриндустрии — Юг» Наталья Косьмина скептически отнеслась к идее повышения.

«Если речь идет об инфляции и увеличении расходов на содержание инфраструктуры, возникает вопрос: почему решили повысить сразу в два раза, а не на 7-10 %?».

Вместе с тем, она считает, что рост курортного сбора не отпугнет туристов, так как в России нет альтернативы курортам Черноморского побережья.

Напомним, в 2023 году Краснодарский край получил от курортного сбора 742,2 млн рублей, а за всё время действия эксперимента — 2,1 млрд рублей. Курортный сбор взимают в 16 муниципалитетах региона.