В Краснодаре из секс-шопа украли телефон
В Краснодаре продавец секс-шопа не дал молодым людям украсть товары, поэтому они украли его мобильный
О краже в секс-шопе на улице Северной сообщили в соцсетях. В ночь на 13 сентября двое молодых людей попытались украсть в магазине интим-товары, но их остановил продавец. Тогда воришки украли мобильный телефон.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что телефон лежит на кассе рядом с ноутбуком. Когда продавец отвернулся, молодой человек схватил сотовый.
Сотрудники магазина просят не оставаться очевидцев в стороне и сообщить в полицию, если кто-то видел подозреваемых.
«Приметы: парень в розовой рубашке, парень в чёрной панаме и парень с повязкой на голове, хромающий на одну ногу», — написали продавцы.
В пресс-службе УМВД по Краснодару 14 сентября рассказали, что по факту кражи телефона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Полиция проводит необходимые розыскные мероприятия, чтобы установить личность подозреваемого. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до двух лет.