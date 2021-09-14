В Краснодаре из секс-шопа украли телефон

В Краснодаре продавец секс-шопа не дал молодым людям украсть товары, поэтому они украли его мобильный

О краже в секс-шопе на улице Северной сообщили в соцсетях. В ночь на 13 сентября двое молодых людей попытались украсть в магазине интим-товары, но их остановил продавец. Тогда воришки украли мобильный телефон.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что телефон лежит на кассе рядом с ноутбуком. Когда продавец отвернулся, молодой человек схватил сотовый.

Сотрудники магазина просят не оставаться очевидцев в стороне и сообщить в полицию, если кто-то видел подозреваемых.

«Приметы: парень в розовой рубашке, парень в чёрной панаме и парень с повязкой на голове, хромающий на одну ногу», — написали продавцы.