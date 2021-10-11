В Краснодаре снова ограбили секс-шоп и еще 2 магазина

В Краснодаре двое парней ограбили секс-шоп и другие магазины

О краже стало известно утром 10 октября из телеграм-канала «Губернский 24» . Владельцы магазина написали, что неизвестные вскрыли дверь и вынесли из магазина товары и деньги. Также опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как двое молодых людей вскрывают дверь и орудуют внутри магазина.

В пресс-службе УВД Краснодара 11 октября порталу Юга.ру рассказали, что кража произошла в ночь на 7 октября, полицейские проводят проверку и пытаются установить личности грабителей. Ущерб магазину интим-товаров составил около 10 тыс. рублей.

В ту же ночь молодые люди проникли еще в два магазина, откуда украли около 30 тыс. рублей и телевизор стоимостью 10 тыс. рублей.