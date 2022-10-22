В Краснодаре отремонтируют улицу Котовского

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

1,6 км улицы Котовского хотят отремонтировать до конца года

В Краснодаре начали ремонт улицы Котовского. На первом участке сейчас кладут асфальт — это около 200 метров дороги в центре города, между улицами Будённого и Калинина. Также отремонтировать собираются участок от Северной до школы на Котовского, 100. 

  • © Скриншот приложения 2ГИС
    © Скриншот приложения 2ГИС
  • © Скриншот приложения 2ГИС
    © Скриншот приложения 2ГИС

Всего рабочим предстоит заменить 1,6 км дорожного полотна, установить новые дорожные знаки, нанести разметку и отремонтировать тротуары. 

Улицу Котовского чинят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год. По словам замглавы департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова, эти работы перенесли на 2022-й и планируют завершить до конца декабря. С опережением графика успели отремонтировать 33 участка длиной 30 км, продолжают ремонт улиц Ставропольской, Фадеева, Офицерской, Пригородной, Юннатов, Новороссийской, Власова. 

Как писали Юга.ру, под Краснодаром на мосту через реку Кубань ограничили движение до конца года.

А Ростехнадзор нашёл 13 нарушений при строительстве Западного обхода. 

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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