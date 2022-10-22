В Краснодаре отремонтируют улицу Котовского
1,6 км улицы Котовского хотят отремонтировать до конца года
В Краснодаре начали ремонт улицы Котовского. На первом участке сейчас кладут асфальт — это около 200 метров дороги в центре города, между улицами Будённого и Калинина. Также отремонтировать собираются участок от Северной до школы на Котовского, 100.
Всего рабочим предстоит заменить 1,6 км дорожного полотна, установить новые дорожные знаки, нанести разметку и отремонтировать тротуары.
Улицу Котовского чинят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год. По словам замглавы департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова, эти работы перенесли на 2022-й и планируют завершить до конца декабря. С опережением графика успели отремонтировать 33 участка длиной 30 км, продолжают ремонт улиц Ставропольской, Фадеева, Офицерской, Пригородной, Юннатов, Новороссийской, Власова.
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