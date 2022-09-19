Под Краснодаром на мосту через реку Кубань ограничат движение до конца года

С 25 сентября на три месяца на двух участках автодороги М-4 под Краснодаром ограничат движение автотранспорта

На мосту через реку Кубань при въезде в Краснодар на 1341-1342 км автодороги М-4 «Дон» в воскресенье ограничат движение транспорта. Будут доступны две из четырёх полос (по одной полосе в каждом направлении). Кроме того, будет действовать ограничение скоростного режима до 40 км/ч. На участке будет идти ремонт по устранению дефектов деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также с 3 октября вновь начнут дорожные работы на 1335 км трассы М-4 «Дон», на путепроводе рядом с улицей Уральской. Разрешенную скорость на дороге снизят до 40 км/ч, а ширину полос уменьшат до 3 метров.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи снова начнут поэтапный ремонт трассы А-147. Из-за этого на шести участках введут реверсивное движение.