Под Краснодаром на мосту через реку Кубань ограничат движение до конца года

Краснодарский край

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  • Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 25 сентября на три месяца на двух участках автодороги М-4 под Краснодаром ограничат движение автотранспорта

На мосту через реку Кубань при въезде в Краснодар на 1341-1342 км автодороги М-4 «Дон» в воскресенье ограничат движение транспорта. Будут доступны две из четырёх полос (по одной полосе в каждом направлении). Кроме того, будет действовать ограничение скоростного режима до 40 км/ч. На участке будет идти ремонт по устранению дефектов деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также с 3 октября вновь начнут дорожные работы на 1335 км трассы М-4 «Дон», на путепроводе рядом с улицей Уральской. Разрешенную скорость на дороге снизят до 40 км/ч, а ширину полос уменьшат до 3 метров.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи снова начнут поэтапный ремонт трассы А-147. Из-за этого на шести участках введут реверсивное движение. 

Автомобили Благоустройство Краснодар Ремонт дорог

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