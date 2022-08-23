В Краснодаре начали ремонтировать улицу Ставропольскую

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На улице Ставропольской в Краснодаре отремонтируют 4 км дороги

В Краснодаре начали ремонтировать участок улицы Ставропольской от Вишняковой до Трамвайной. Протяженность отрезка составляет больше четырех километров. 

На участке начали снимать старое асфальтобетонное покрытие. Затем там уложат новое покрытие, нанесут дорожную разметку и установят знаки. Закончить работы планируют до конца 2022 года.

В пресс-службе мэрии рассказали, что ремонт начали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» из списка 2023 года. Также в ближайшее время по программе начнут ремонт на участках улиц Пригородной, Юннатов, Котовского и Власова.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре сделают гравийную дорогу на участке улицы им. Лаперуза от Комарова до Дорожной. Отрезок находится рядом со школой по улице Адмирала Крузенштерна, где будут учиться 1,5 тыс. школьников.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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