За сентябрь в Грузию въехало более 222 тыс. россиян

20 октября стало известно, что в сентябре границу Грузии пересекли 222 274 гражданина РФ

Об этом написал сайт Jam News со ссылкой на статистику, выложенную сайтом МВД Грузии, но сейчас эта страница недоступна. В статистике не уточнялось, сколько граждан РФ ездили туристами, сколько мигрировали. Однако по сравнению с сентябрем 2021 года число россиян, приехавших в Грузию, выросло на 511% — тогда в страну приехало 36 тыс. граждан РФ. До пандемии, в сентябре 2019 года, Грузию посетили 163 тыс. россиян — это на 59 тыс. меньше, чем в 2022-м.

МВД Грузии также опубликовало статистику по месяцам 2022 года: Январь: 27 292

Февраль: 26 702

Март: 45 068

Апрель: 48 797

Май: 69 772

Июнь: 135 457

Июль: 236 734

Август: 260 810

Сентябрь: 222 274 Несмотря на всплески миграции из РФ в Грузию после 24 февраля (начала СВО) и 21 сентября (начала мобилизации), за год больше всего россиян приезжали в Грузию в августе и июле — в самый активный туристический сезон.