За сентябрь в Грузию въехало более 222 тыс. россиян
20 октября стало известно, что в сентябре границу Грузии пересекли 222 274 гражданина РФ
Об этом написал сайт Jam News со ссылкой на статистику, выложенную сайтом МВД Грузии, но сейчас эта страница недоступна.
В статистике не уточнялось, сколько граждан РФ ездили туристами, сколько мигрировали. Однако по сравнению с сентябрем 2021 года число россиян, приехавших в Грузию, выросло на 511% — тогда в страну приехало 36 тыс. граждан РФ. До пандемии, в сентябре 2019 года, Грузию посетили 163 тыс. россиян — это на 59 тыс. меньше, чем в 2022-м.
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МВД Грузии также опубликовало статистику по месяцам 2022 года:
- Январь: 27 292
- Февраль: 26 702
- Март: 45 068
- Апрель: 48 797
- Май: 69 772
- Июнь: 135 457
- Июль: 236 734
- Август: 260 810
- Сентябрь: 222 274
Несмотря на всплески миграции из РФ в Грузию после 24 февраля (начала СВО) и 21 сентября (начала мобилизации), за год больше всего россиян приезжали в Грузию в августе и июле — в самый активный туристический сезон.
Как сообщали Юга.ру, после объявления частичной мобилизации на автодороге перед КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе образовалась 20-километровая пробка, а цены на авиабилеты резко поднялись.
Пробку замедлило то, что 27 сентября власти республики решили развернуть мобилизационный пункт военкомата и выдавать повестки гражданам РФ из любых регионов.
Движение замедляли и допросы северокавказцев: их держали в очереди по несколько дней, большинству отказывали во въезде. Эта практика началась после российско-грузинской войны 2008 года. Но ситуация кратно ухудшилась из-за роста миграции после 24 февраля и, особенно, после объявления мобилизации.
28 сентября из-за гуманитарной катастрофы в Северной Осетии ввели режим повышенной готовности и запретили проезд машин из других регионов к границе с Грузией.
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