Краснодар получит 1 млрд рублей на покупку 60 троллейбусов вместо трамваев

20 октября директор департамента финансов Краснодара Александр Чулков заявил, что 1 млрд рублей направят на покупку троллейбусов, но не трамваев

Об этом сообщил «Ъ-Кубань», ссылаясь на слова чиновника. Деньги выделят из краевого бюджета. Чулков добавил, что пополнение региональной казны планировали обсудить на заседании Законодательного собрания Краснодарского края 20 октября. Пресс-служба ЗСК не уточнила Юга.ру, состоялось ли заседание, но подтвердила, что предложение заменить покупку трамваев на троллейбусы рассматривалось еще 13 октября.

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В мае 2022 года краевой бюджет выделил 1 млрд рублей Краснодару на новые трамвайные вагоны. Но сегодня на заседании гордумы Чулков сообщил, что субсидию вернут, а вместо нее получат новую на троллейбусы по лизингу. Неделю назад депутаты ЗСК обсуждали приобретение 60 троллейбусов.