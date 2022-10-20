Краснодар получит 1 млрд рублей на покупку 60 троллейбусов вместо трамваев
20 октября директор департамента финансов Краснодара Александр Чулков заявил, что 1 млрд рублей направят на покупку троллейбусов, но не трамваев
Об этом сообщил «Ъ-Кубань», ссылаясь на слова чиновника. Деньги выделят из краевого бюджета. Чулков добавил, что пополнение региональной казны планировали обсудить на заседании Законодательного собрания Краснодарского края 20 октября. Пресс-служба ЗСК не уточнила Юга.ру, состоялось ли заседание, но подтвердила, что предложение заменить покупку трамваев на троллейбусы рассматривалось еще 13 октября.
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В мае 2022 года краевой бюджет выделил 1 млрд рублей Краснодару на новые трамвайные вагоны. Но сегодня на заседании гордумы Чулков сообщил, что субсидию вернут, а вместо нее получат новую на троллейбусы по лизингу. Неделю назад депутаты ЗСК обсуждали приобретение 60 троллейбусов.
Как сообщали Юга.ру, 14 сентября администрации Краснодара и Краснодарского края подписали концессионное соглашение с ГК «Синара» на строительство новых трамвайных линий в Краснодаре и покупку 100 новых трамваев. Первые 40 из них должны поступить в город в 2023 году.