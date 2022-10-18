В Ейске закончили разбор завалов на месте пожара в жилом доме. Количество погибших увеличилось до 13 человек

Краснодарский край

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  • Дом после пожара в Ейске © Фото Яры Гуляевой
    Дом после пожара в Ейске © Фото Яры Гуляевой

После падения военного самолета во дворе жилого дома в Ейске погибли 13 жителей, среди них трое детей

Всю ночь спасатели разбирали завалы на месте пожара в жилом доме в Ейске. Вечером 17 октября во двор дома упал военный самолет Су-34. Многоэтажка загорелась. 

По информации на 6:00 18 октября в результате крушения самолета погибли 13 человек, среди них трое детей, сообщили в Минздраве России. Ранения получили 19 жителей, четверо из них доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают лечение в Ейске.

В МЧС сообщили, что за время поисковой операции удалось спасти 68 человек и более 360 эвакуировать.  

Исполняющий обязанности главы Ейского района Роман Бублик уточнил, что в пунктах временного размещения сейчас находятся 19 человек. Остальные решили отправиться к родственникам или друзьям.

Власти приняли решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества — 50 тыс., при полной потере — 100 тыс. рублей. Те, кто травмирован получат от 200 до 400 тыс. рублей, родственники погибших — 1 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что при наборе высоты с военного аэродрома потерпел крушение самолет Су-34. Летчики успели катапультироваться. Самолет рухнул во дворе одного из жилых кварталов. Произошло возгорание топлива, что привело к пожару в многоквартирном доме. Следственное управление СК России возбудило уголовное дело. 

Армия Ейский район Министерство здравоохранения РФ Происшествия смерть

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