В Майкопе на строительство зоны отдыха у городского бассейна направили почти 450 млн рублей. Что уже готово?
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход работ по берегоукреплению и созданию зоны отдыха у городского парка в Майкопе
В этом году, к 100-летию государственности Адыгеи, в Майкопе завершат работы по берегоукреплению и создадут зону отдыха. Работы на объекте начались в 2021 году. За это время здесь провели укрепили более 2,5 км береговой зоны реки Белая в районе горпарка, благоустроили нижний ярус парка, прогулочную и игровую территории. Проект реализуют в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи при поддержке федерального центра, общая стоимость строительства — почти 450 млн рублей.
Сейчас специалисты занимаются облицовкой скамеек, обустройством клумб, созданием террасной зоны с лежаками, навесами и раздевалками, установкой малых архитектурных форм, центральной фигурой станет дерево с яблоком — символом Майкопа.
В горпарке Майкопа реконструируют бассейн:
Как сообщила пресс-служба главы республики, работы вышли на завершающий этап и закончатся в декабре. За это время строители должны полностью подготовить территорию к комфортному и безопасному отдыху, устранить недостатки, на которые указал Мурат Кумпилов в ходе инспекции.
Руководитель региона поручил очистить прилегающую территорию за пределами парка, укрепить завезённый на склоны грунт, по всей территории парка установить скамейки в едином стиле, определить места для санитарных зон. Мурат Кумпилов также сделал ряд замечаний по проектным решениям спусков у пешеходных дорожек, озеленению парка. Для усиления безопасности здесь увеличат число камер видеонаблюдения. По словам сотрудников парка, уже зафиксированы случаи кражи высаженных декоративных растений.
Отдельные поручения главы республики коснулись ландшафтного дизайна при формировании газонов и клумб, освещения и оборудования подсветки русла реки. Он также поставил задачу оборудовать детскую площадку специальным покрытием, обеспечить надежность и эстетичность всех используемых конструкций.
«Досконально продумывайте всё, что касается эксплуатации зоны отдыха, гармонично вписывайте близлежащие объекты рекреации в единый комплекс. Мы должны создать современную, комфортную и безопасную зону отдыха для жителей и гостей республики», — отметил Мурат Кумпилов.
Также на контроле главы региона — проектирование второго этапа строительства, который предусматривает реконструкцию бассейна и обустройство ярусных лестниц от центральной аллеи парка к бассейну.
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