В Майкопе на строительство зоны отдыха у городского бассейна направили почти 450 млн рублей. Что уже готово?

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход работ по берегоукреплению и созданию зоны отдыха у городского парка в Майкопе

В этом году, к 100-летию государственности Адыгеи, в Майкопе завершат работы по берегоукреплению и создадут зону отдыха. Работы на объекте начались в 2021 году. За это время здесь провели укрепили более 2,5 км береговой зоны реки Белая в районе горпарка, благоустроили нижний ярус парка, прогулочную и игровую территории. Проект реализуют в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи при поддержке федерального центра, общая стоимость строительства — почти 450 млн рублей.

Сейчас специалисты занимаются облицовкой скамеек, обустройством клумб, созданием террасной зоны с лежаками, навесами и раздевалками, установкой малых архитектурных форм, центральной фигурой станет дерево с яблоком — символом Майкопа.