Адыгея показала спортплощадку с QR-кодами на форуме «Россия — спортивная держава»
В прямом эфире X Международного форума «Россия — спортивная держава» открыли 11 спортобъектов в 10 регионах РФ. Среди них — «умная» спортивная площадка в гимназии № 22 Майкопа
Форум стартовал в Кемеровской области. В нем участвовали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и руководители субъектов РФ. Адыгею представил глава республики Мурат Кумпилов.
Левитин подчеркнул, что одной из главных тем форума стала стратегии в спортивной сфере. Она касается не только подготовки тренеров, воспитания юных спортсменов, но и масштабного производства отечественного инвентаря для массового и профессионального спорта.
«Cегодня заделы нашей промышленности в этом направлении впечатляющие. Нам необходимо принять конкретные решения для создания импортонезависимой спортивной индустрии. На это нас ориентировал форум, и мы будем к этому стремиться», — высказался министр.
В список параллельного импорта попал и спортивный инвентарь:
«Хочу поблагодарить всех участников форума, руководителей субъектов РФ и наших иностранных гостей. Важно поддерживать друг друга, делиться опытом, ведь в этом залог успешного развития российского спорта, как самодостаточной национальной системы», — сказал Матыцин.
В ходе прямого включения из регионов РФ глава Адыгеи представил новый спортивный объект, реализованный по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».
С учетом бюджетов всех уровней стоимость площадки составила 26,3 млн рублей. Она оборудована для футбола, волейбола, баскетбола и воркаута. Там есть беговые дорожки и светодиодное освещение. По QR-кодам на тренажерах можно посмотреть упражнения. Ростелеком развернул на площадке бесплатную wi-fi зону.
«Площадку возвели в центре одного из самых густонаселенных микрорайонов Майкопа — в 22-й гимназии. Она входит в 500 лучших школ РФ два года подряд», — сказал Кумпилов.
В лагерях Адыгеи отдохнули 22,5 тыс. детей:
Он добавил, что сегодня более половины активного населения республики систематически занимаются физкультурой и спортом. Он убежден, что возведение «умной» спортплощадки и реализация подобных проектов существенно увеличит число людей, занимающихся спортом.
10 других спортобъектов открылись в Краснодарском крае, Северной Осетии — Алании, Чувашии, Татарстане, Свердловской, Брянской, Владимирской, Волгоградской и Курской областях.