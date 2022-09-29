Адыгея показала спортплощадку с QR-кодами на форуме «Россия — спортивная держава»

В прямом эфире X Международного форума «Россия — спортивная держава» открыли 11 спортобъектов в 10 регионах РФ. Среди них — «умная» спортивная площадка в гимназии № 22 Майкопа

Форум стартовал в Кемеровской области. В нем участвовали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и руководители субъектов РФ. Адыгею представил глава республики Мурат Кумпилов. Левитин подчеркнул, что одной из главных тем форума стала стратегии в спортивной сфере. Она касается не только подготовки тренеров, воспитания юных спортсменов, но и масштабного производства отечественного инвентаря для массового и профессионального спорта. «Cегодня заделы нашей промышленности в этом направлении впечатляющие. Нам необходимо принять конкретные решения для создания импортонезависимой спортивной индустрии. На это нас ориентировал форум, и мы будем к этому стремиться», — высказался министр.

В список параллельного импорта попал и спортивный инвентарь: После санкций за СВО власти РФ разрешили ввозить иностранные товары без разрешения правообладателя

«Хочу поблагодарить всех участников форума, руководителей субъектов РФ и наших иностранных гостей. Важно поддерживать друг друга, делиться опытом, ведь в этом залог успешного развития российского спорта, как самодостаточной национальной системы», — сказал Матыцин. В ходе прямого включения из регионов РФ глава Адыгеи представил новый спортивный объект, реализованный по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». С учетом бюджетов всех уровней стоимость площадки составила 26,3 млн рублей. Она оборудована для футбола, волейбола, баскетбола и воркаута. Там есть беговые дорожки и светодиодное освещение. По QR-кодам на тренажерах можно посмотреть упражнения. Ростелеком развернул на площадке бесплатную wi-fi зону. «Площадку возвели в центре одного из самых густонаселенных микрорайонов Майкопа — в 22-й гимназии. Она входит в 500 лучших школ РФ два года подряд», — сказал Кумпилов.

В лагерях Адыгеи отдохнули 22,5 тыс. детей: В том числе из ДНР и Херсонской области, находящихся в зоне СВО