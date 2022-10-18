По Крымскому мосту через Керченский пролив грузы начали перевозить поездами

Об этом в своём телеграм-канале сообщил Минтранс России. В ведомстве пояснили, что первый вагон с запасными частями уже отправлен. На очереди — продовольственные товары. Также из Новоросийска в Крым уже отправился цемент, который ранее доставляли по шоссе. На полуостров поехали 2,8 тыс. тонн, идёт погрузка ещё 4,6 тыс. тонн.

Перегруз тарно-штучных и тяжеловесных грузов из автомобильных фур в крытые вагоны организовали на грузовом дворе станции Анапа. А Тимашевская готова к перевалке грузов в 20-ти футовые контейнеры.

Напомним, 8 октября в 6:05 на Крымском мосту произошел взрыв. В результате обрушилась одна из полос для движения автотранспорта, реверсивное движение по второй удалось открыть примерно через 13 часов. Столько же времени потребовалось, чтобы восстановить железнодорожное сообщение. Власти планировали открыть Крымский мост для грузовиков вечером 15 октября, но этого до сих пор не произошло.

Как писали Юга.ру 17 октября, грузовики продолжают стоять в очереди на паром. Для водителей оборудовали пункты обогрева, организовали питание и даже культурную программу — выступления казаков.