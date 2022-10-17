На Крымском мосту возобновили движение автобусов. Водителей фур на Керченской переправе развлекают казачьими песнями

Крымский мост открыли для автобусов. Водители грузовиков продолжают стоять в очереди на паром

Утром 17 октября по Крымскому мосту возобновилось движение пассажирских автобусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минтранс России. Подтвердил возобновление автобусного сообщения с материком и глава Керчи Святослав Брусаков.

«Самое главное, что автобусы уже отправляем — это детские группы, экскурсии, «Артек». И прибывают автобусы на автовокзал Керчи. Автобусы в штатном режиме идут по мосту», — отметил мэр Керчи Святослав Брусаков.

Чиновник также уточнил, что сейчас прорабатывается вопрос возобновления движения по мосту большегрузных автомобилей.

На Керченской паромной переправе продолжают скапливаться грузовые автомобили. По информации Минтранса России на 16 октября через пролив в обе стороны было перевезено почти 13 тыс. пассажиров и около 4 тыс. большегрузных и среднетоннажных автомобилей.

Из-за сильного ветра работа переправы прерывалась. На Тамани в очереди на паром стоят 700 грузовиков. Они рассредоточены на 6 стоянках. Для водителей оборудованы пункты обогрева, организовано питание и даже культурная программа. Местные казаки, которые следят за порядком, дали небольшой концерт для водителей. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Темрюкского района Федор Бабенков.