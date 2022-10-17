Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве. Юристы советуют не расслабляться

В Москве, по словам мэра города, завершилась мобилизация. В Краснодарском крае добровольцев и призванных продолжают отправлять в войска

17 октября в полдень Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве. В 14:00 закрылись пункты мобилизации. Разосланные повестки по заявлению мэра столицы прекратили своё действие.

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме», — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Правозащитник Павел Чиков, в свою очередь, отмечает, что законодательство никак не регламентирует вопрос завершения или прекращения мобилизации. Местные власти лишь оказывают помощь при её объявлении. Завершить мобилизацию они не могут. По мнению юриста, из-за заявления мэра Москвы не утратят силы и выданные ранее повестки.

«Потребность в новом витке призыва по мобилизации может возникнуть в любой момент. До тех пор, пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, правовой режим ее сохраняется. То есть нужно ждать указа президента», — пишет в своем телеграм-канале руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В Краснодарском крае никто из чиновников или военных официально о завершении частичной мобилизации не объявлял. На совещании в администрации региона 3 октября военный комиссар Александр Кузнецов сказал, что «призыв граждан обеспечен в количестве и сроки, определенные Министерством обороны РФ». Но официально окончанием мобилизации в администрации это не назвали.

Позже, 6 октября, военком Геленджика Сергей Козлов заявил, что первая волна частичной мобилизации в городе завершилась. В ряды Вооруженных сил, по его словам, призвали 7 тыс. жителей Кубани, в том числе 130 геленджичан.

Однако, судя по видео, которые ежедневно появляются в социальных сетях, частичная мобилизация на Кубани продолжается. Накануне мужчин проводили в Каневском районе. Сегодня в телеграм-каналах появилось аналогичное видео из Динского района. Мобилизованные садились в желтый школьный автобус с надписью «Дети».