Военком Геленджика подтвердил окончание первой волны мобилизации

В Геленджике военный комиссар Сергей Козлов отчитался о выполнении плана по набору призывников

Козлов добавил, что призывников из Геленджика отправили в Славянск-на-Кубани, Молькино, Краснооктябрьский и Афипский. По его словам, они полностью обеспечены обмундированием и питанием. Часть личного состава находится в Ростовской области, Чеченской республике и Дагестане, где формируются воинские подразделения.

Военный комиссар Геленджика Сергей Козлов заявил , что первая волна частичной мобилизации в городе завершилась. По его словам, в ряды Вооруженных сил РФ призвали 7 тыс. жителей Кубани, в том числе 130 геленджичан.

Ранее Юга.ру рассказывали, что военком края Александр Кузнец заявил, что «призыв граждан обеспечен в количестве и сроки определенные Министерством обороны РФ». Но официально подтверждать окончание волны мобилизации не стали.

Позже об окончании первой волны призыва сообщил один из геленджикских телеграм-каналов. Но в мэрии и военкомате эту информацию не подтвердили.

Всего в России за две недели об окончании первой волны частичной мобилизаци отчитались главы 20 регионов. В том числе Адыгея, Ростовская область, Крым и Чечня.

По данным СМИ, ожидается три волны мобилизации: с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября. Но эта информация официально не подтверждена.