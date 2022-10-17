АТОР: авиабилеты за рубеж подешевели в десятки раз по сравнению с периодом начала частичной мобилизации

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По данным Ассоциации туроператоров билеты в Армению подешевели в 30 раз, в Турцию — в 7 раз

Цены на авиабилеты вернулись в норму, сообщает Ассоциация туроператоров. По многим направлениям можно улететь по докризисным тарифам. В конце сентября после объявления частичной мобилизации авиабилеты за рубеж резко подорожали. По некоторым направлениям их не было вовсе.

В конце сентября Юга.ру писали об ажиотажном спросе на авиабилеты из Сочи. Так, к примеру, 25 сентября из Олимпийской столицы можно было купить лишь 2 билета в Бишкек. Они стоили 198 482 рубля каждый. Сейчас билеты в Бишкек с вылетом 18 октября можно купить за 13 240 рублей.

Своеобразный рекорд в период начала мобилизации установил перелет в Ереван. 27 сентября авиакомпания-лоукостер FlyOne Armenia предлагала последний билет из Сочи за 533 249 рублей. За 3 недели ситуация кардинально изменилась. Сегодня та же авиакомпания предлагает билеты в Ереван с вылетом 18 октября за 10 069 рублей.

  • Скриншот страницы сайта aviasales.ru © https://www.aviasales.ru/?params=AER1
    Скриншот страницы сайта aviasales.ru © https://www.aviasales.ru/?params=AER1
  • Скриншот страницы сайта aviasales.ru © https://www.aviasales.ru/?params=AER1
    Скриншот страницы сайта aviasales.ru © https://www.aviasales.ru/?params=AER1
  • Скриншот страницы сайта aviasales.ru © https://www.aviasales.ru/?params=AER1
    Скриншот страницы сайта aviasales.ru © https://www.aviasales.ru/?params=AER1

К докризисным показателям вернулись и цены на перелеты в Турцию. К примеру, если 30 сентября билет Сочи-Анталья стоил более 151 тыс. рублей, то 18 октября на турецкий курорт можно улететь за 11,5 тыс. рублей.

В конце сентября Юга.ру писали о том, что авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Сочи и Ростов до конца года. В начале октября в авиаотрасли зафиксировали спад спроса на авиабилеты. Мобилизованным гражданам обещали вернуть деньги за неиспользованные поездки.

Авиация Аэропорты Сочи

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АТОР: авиабилеты за рубеж подешевели в десятки раз по сравнению с периодом начала частичной мобилизации
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