АТОР: авиабилеты за рубеж подешевели в десятки раз по сравнению с периодом начала частичной мобилизации
По данным Ассоциации туроператоров билеты в Армению подешевели в 30 раз, в Турцию — в 7 раз
Цены на авиабилеты вернулись в норму, сообщает Ассоциация туроператоров. По многим направлениям можно улететь по докризисным тарифам. В конце сентября после объявления частичной мобилизации авиабилеты за рубеж резко подорожали. По некоторым направлениям их не было вовсе.
В конце сентября Юга.ру писали об ажиотажном спросе на авиабилеты из Сочи. Так, к примеру, 25 сентября из Олимпийской столицы можно было купить лишь 2 билета в Бишкек. Они стоили 198 482 рубля каждый. Сейчас билеты в Бишкек с вылетом 18 октября можно купить за 13 240 рублей.
Своеобразный рекорд в период начала мобилизации установил перелет в Ереван. 27 сентября авиакомпания-лоукостер FlyOne Armenia предлагала последний билет из Сочи за 533 249 рублей. За 3 недели ситуация кардинально изменилась. Сегодня та же авиакомпания предлагает билеты в Ереван с вылетом 18 октября за 10 069 рублей.
К докризисным показателям вернулись и цены на перелеты в Турцию. К примеру, если 30 сентября билет Сочи-Анталья стоил более 151 тыс. рублей, то 18 октября на турецкий курорт можно улететь за 11,5 тыс. рублей.
В конце сентября Юга.ру писали о том, что авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Сочи и Ростов до конца года. В начале октября в авиаотрасли зафиксировали спад спроса на авиабилеты. Мобилизованным гражданам обещали вернуть деньги за неиспользованные поездки.