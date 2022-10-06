В России после объявления мобилизации упал спрос на авиабилеты. Призванные могут вернуть деньги за неиспользованные поездки

В России после объявления частичной мобилизации наблюдается спад спроса на авиабилеты

Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Аэроклуб». Так, спрос на авиабилеты по стране уменьшился на 48%, а число возвратов выросло в два с половиной раза — с 7% до 36%. Доля перелетов деловых путешественников по России в салоне бизнес-класса сохраняется на уровне 3%.

Что касается зарубежных поездок, то рост числа возвратов составил 125% по сравнению с двумя неделями перед началом частичной мобилизации и достиг 47%. Продажи авиабилетов за рубеж сократились на 18%. На зарубежных маршрутах доля бизнес-класса уменьшилась до 11%.

Мобилизованные граждане могут вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты, купленные до 21 сентября. Необходимо обратиться по месту его покупки и предоставить документы, подтверждающие призыв на СВО.

О гарантии полного возврата средств заявили компании «Аэрофлот», «Победа», NordWind, «Россия», «Азимут». Также Минтранс ведёт переговоры с S7, «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии». ОАО «Российские железные дороги» тоже готово вернуть мобилизованным деньги за билеты в полном объёме.

Как писали Юга.ру, 24 февраля, почти сразу после объявления президентом Путиным начала специальной военной операции в Украине, закрыли аэропорты Кубани и Ростовской области. Ограничения на полёты продолжают действовать до настоящего времени.

На фоне объявленной 21 сентября частичной мобилизации резко выросли спрос и цены на авиабилеты международных направлений. Так, 25 сентября последний билет из Сочи в Ереван продавали за 533 тыс. рублей.