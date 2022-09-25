Авиабилет из Сочи в Ереван продают за 533 тысячи рублей

На фоне объявленной мобилизации резко выросли цены на авиабилеты международных направлений

После объявления президентом РФ «частичной мобилизации» в стране резко вырос спрос на международные авиабилеты. Соответственно, резко подскочила цена на такие услуги. Из аэропорта Сочи на сегодня, 25 сентября, еще можно купить два билета в Бишкек — на рейс в 20:00. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продает эти билеты по 198 482 рублей каждый. После этого следующий беспересадочный рейс за границу из Сочи доступен только во вторник, 27 сентября. FlyOne Armenia предлагает последний оставшийся билет в Ереван за 533 249 рублей (а это, к слову, компания-лоукостер). 28 сентября в столицу Армении пока что можно улететь за 444 374 рубля, 29-го — за 296 249 рублей, 1 октября — за 118 500 рублей.

Цена авиабилета из Сочи в Ереван © Скриншот сайта Aviasales.ru

Цена авиабилета из Сочи в Бишкек © Скриншот сайта Aviasales.ru

В среду, 28 сентября, из Сочи доступен прямой рейс в столицу Таджикистана Душанбе — за 119 360 рублей (1 октября билеты на такой же рейс стоят уже 39 710 рублей). На четверг, 29 сентября, в сочинском аэропорту остались билеты в Бишкек (от 149 332 рублей). На пятницу, 30 сентября, — в еще один город Кыргызстана, Ош (42 483 рубля). В воскресенье, 2 октября, из Сочи можно напрямую улететь в Минск (15 974 р.), Бишкек (60 832 р.), Дубаи (99 215 р.) и Ереван (118 500 р.).

Цена авиабилета из Сочи в Душанбе © Скриншот сайта Aviasales.ru

Также прямые международные рейсы летают из аэропорта города Минеральные Воды. Ближайшие билеты на прямые вылеты есть на 28 сентября: в таджикский Худжанд (62 395 р.) и кыргызский Ош (90 468 р.). На 29 сентября пока что есть билеты в Худжанд (41 380 р.) и Душанбе (53 770 р.). На 30 сентября — в Анталью (151 270 р.) и Душанбе (55 230 р.). На 1 октября — в Баку (77 290 р.). На 2 октября — в Ташкент (76 880 р.), Баку (77 290 р.) и Шарм-эш-Шейх (95 838 р.).

Ближайшие прямые международные авиарейс из Минеральных Вод © Скриншот сайта Aviasales.ru

Ближайший прямой авиарейс в Турцию из Минеральных Вод © Скриншот сайта Aviasales.ru