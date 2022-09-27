Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Сочи и Ростов до конца года

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

До 31 декабря 2022 года самолеты авиакомпании Turkish Airlines не будут летать в Сочи и Ростов-на-Дону

В пресс-службе авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что продлили запрет на полеты в Сочи и Ростов-на-Дону до 31 декабря. Такое решение принято из-за закрытия воздушного пространства Украины.

Отметим, самолеты авиакомпании продолжают выполнять рейсы из Минеральных Вод, Волгограда и Москвы. 

Как писали Юга.ру, цены на авиабилеты из России за границу сильно выросли и улететь стало проблематично. По некоторым направлениям билетов в продаже нет. 25 сентября цена на билет из Сочи в Ереван составила более 500 тыс. рублей. Улететь в Анталию можно было за 150 тыс. рублей, а билетов в Стамбул не было совсем.

Спрос на авиаперелеты из России повысился после объявления о частичной мобилизации 21 сентября. После этого заявления люди массово начали искать способы уехать из страны. 

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Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Сочи и Ростов до конца года
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