Жители Краснодарского края и Адыгеи стали чаще и дольше разговаривать по телефону

МТС на основе Big Data проанализировал обезличенные данные по голосовому трафику в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года

Жители Краснодарского края и Адыгеи вошли в топ-5 самых разговорчивых регионов России. Продолжительность звонков в целом по стране после 21 сентября выросла на 10%, а количество на человека — на 3%.

В среднем жители Краснодарского Края совершали звонки около 10 раз в день. Суммарная продолжительность разговоров — 19 минут в день. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины — в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика. Но в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года мужчины провели за телефонными разговорами почти столько же времени и составили 49% трафика.

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