«От Джанкоя до Мелитополя танкодром». В Краснодарском крае водителям предложили ехать в Крым через Запорожье

Напомним, утром 13 октября в Керченском проливе запустили ещё два судна для переправы большегрузов. Теперь машины переправляют шестью паромами, всего они могут перевезти до 200 авто в сутки.

Власти предлагают ехать по альтернативному маршруту через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, Таганрог. Протяжённость маршрута — 387 километров, дорога занимает около семи часов. Ехать можно самим или в составе колонны с сопровождением ГИБДД. Зарегистрироваться можно по телефону 8-978-199-26-34.

К альтернативному маршруту у водителей есть вопросы: говорят, дорожное покрытие на некоторых участках больше подходит для танков, чем для машин, но кто-то проезжает, даже не затормаживая на ямах.