«От Джанкоя до Мелитополя танкодром». В Краснодарском крае водителям предложили ехать в Крым через Запорожье
Количество машин в очереди на паром не уменьшается. Власти советуют выбрать обходной путь
Напомним, утром 13 октября в Керченском проливе запустили ещё два судна для переправы большегрузов. Теперь машины переправляют шестью паромами, всего они могут перевезти до 200 авто в сутки.
Власти предлагают ехать по альтернативному маршруту через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, Таганрог. Протяжённость маршрута — 387 километров, дорога занимает около семи часов. Ехать можно самим или в составе колонны с сопровождением ГИБДД. Зарегистрироваться можно по телефону 8-978-199-26-34.
К альтернативному маршруту у водителей есть вопросы: говорят, дорожное покрытие на некоторых участках больше подходит для танков, чем для машин, но кто-то проезжает, даже не затормаживая на ямах.
Между тем, накануне количество ожидающих очереди к переправе со стороны Краснодарского края превысило тысячу водителей. Для них работают стоянки и накопители в Темрюкском, Славянском и Красноармейских районах. Водителей угощают кашей и чаем, в Оперативном штабе Кубани сообщили, что приготовили уже более тонны гречки и риса, а переправили более 1,8 машин и 9 тыс. пассажиров.
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После взрыва Крымского моста утром 8 октября сообщение между полуостровом и материком ограничено: легковые автомобили проезжают по мосту, а газели, автобусы и фуры только на паромах.
В чате для застрявших на переправе пишут, что со стороны Керчи уехать легче, особенно малотоннажным автомобилям:
«Добрый день, у нас 4-тонник с грузом, едем с Крыма на материк, вчера вечером выехали со стороны Джанкоя, в 2:30 уже был в Керчи, сегодня утром переправили большим паромом вместе с фурами. Так что для малотоннажек, получается, ситуация совсем не плохая со стороны Крыма».
Ранее водители писали, что на паром без очереди пропускают машины с гуманитарной помощью, военных, пассажирские автобусы — из-за этого фур на стоянках меньше не становится. Также в чате сообщают, что фактически машин может быть гораздо больше тысячи, о которой заявляют чиновники.
Кто-то спустя несколько дней ожидания в неподвижной очереди со стороны Краснодарского края разворачивает грузовики.
13 октября Оперштаб Краснодарского края сообщил, что ремонтные работы по восстановлению моста идут круглосуточно.