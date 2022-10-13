«От Джанкоя до Мелитополя танкодром». В Краснодарском крае водителям предложили ехать в Крым через Запорожье

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Количество машин в очереди на паром не уменьшается. Власти советуют выбрать обходной путь

Напомним, утром 13 октября в Керченском проливе запустили ещё два судна для переправы большегрузов. Теперь машины переправляют шестью паромами, всего они могут перевезти до 200 авто в сутки. 

Власти предлагают ехать по альтернативному маршруту через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, Таганрог. Протяжённость маршрута — 387 километров, дорога занимает около семи часов. Ехать можно самим или в составе колонны с сопровождением ГИБДД. Зарегистрироваться можно по телефону 8-978-199-26-34.

К альтернативному маршруту у водителей есть вопросы: говорят, дорожное покрытие на некоторых участках больше подходит для танков, чем для машин, но кто-то проезжает, даже не затормаживая на ямах. 

Между тем, накануне количество ожидающих очереди к переправе со стороны Краснодарского края превысило тысячу водителей. Для них работают стоянки и накопители в Темрюкском, Славянском и Красноармейских районах. Водителей угощают кашей и чаем, в Оперативном штабе Кубани сообщили, что приготовили уже более тонны гречки и риса, а переправили более 1,8 машин и 9 тыс. пассажиров. 

Читайте также:

После взрыва Крымского моста утром 8 октября сообщение между полуостровом и материком ограничено: легковые автомобили проезжают по мосту, а газели, автобусы и фуры только на паромах. 

В чате для застрявших на переправе пишут, что со стороны Керчи уехать легче, особенно малотоннажным автомобилям:

«Добрый день, у нас 4-тонник с грузом, едем с Крыма на материк, вчера вечером выехали со стороны Джанкоя, в 2:30 уже был в Керчи, сегодня утром переправили большим паромом вместе с фурами. Так что для малотоннажек, получается, ситуация совсем не плохая со стороны Крыма». 

Ранее водители писали, что на паром без очереди пропускают машины с гуманитарной помощью, военных, пассажирские автобусы — из-за этого фур на стоянках меньше не становится. Также в чате сообщают, что фактически машин может быть гораздо больше тысячи, о которой заявляют чиновники.

Кто-то спустя несколько дней ожидания в неподвижной очереди со стороны Краснодарского края разворачивает грузовики.

13 октября Оперштаб Краснодарского края сообщил, что ремонтные работы по восстановлению моста идут круглосуточно. 

Автомобили Крым Крымский мост Пробки

Новости

«От Джанкоя до Мелитополя танкодром». В Краснодарском крае водителям предложили ехать в Крым через Запорожье
В Молодежном театре Краснодара впервые пройдут музыкальные вечера «Дежурные влюбленности. Осень»
Жителя Краснодара оштрафовали за политическую надпись, сделанную с ошибкой
ЕСПЧ присудил жителю Краснодарского края 52 тыс. евро компенсации за пытки в СИЗО
Мошенники требуют 120 тыс. за машины, которые отогнали от грузинской границы на штрафстоянку ГИБДД
В Краснодарском крае от призывника, которого оскорбил глава района, требуют справку из полиции

Лента новостей

«Я бы с топором пришла, открыла гроб и посмотрела, кого хороню»
Сегодня, 12:00
«Я бы с топором пришла, открыла гроб и посмотрела, кого хороню»
История матери, которая больше года добивается расследования гибели сына
В Краснодарском крае мобилизовали гипертоника с диабетом, бронью и контрактом резервиста
Вчера, 15:40
В Краснодарском крае мобилизовали гипертоника с диабетом, бронью и контрактом резервиста
На Керченской переправе добавили два парома
Сегодня, 12:57
На Керченской переправе добавили два парома
В очереди из Краснодарского края больше 1000 грузовиков

Реклама на сайте