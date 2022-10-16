Власти планировали открыть Крымский мост для грузовиков вечером 15 октября. Но его пока не открыли и, вероятно, хотели пускать только пустые фуры

15 октября заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что работы на левой части моста завершились. Уже вчера это должно было позволить открыть грузовикам движение по мосту.

Однако в 22:29 сайт «Керчь.фм» заявил, что «анонсированного запуска грузовиков по мосту сегодня не случилось. Максимум «спринтеры» и «газели». Фуры так и стоят по Камыш-Бурунскому шоссе в ожидании парома. На досмотровом пункте перед въездом на мост фур не видно».

Судя по косвенным данным, 16 октября к 16:40 мост по-прежнему закрыт для большегрузов. В телеграм-чате «Крымский мост и Керченская паромная переправа» несколько пользователей спрашивало сегодня об открытии моста для грузовых машин. Им никто ничего не ответил, зато в 15:22 пользователь с ником Arsen написал, что «только загрузился на паром». С ним на пароме «Мария» было еще 10 большегрузов. В 10 утра он же говорил, что на мост грузовые машины будут пускать только пустыми.