Запуск грузовиков по Крымскому мосту задержали. За день паромы перевезли 509 машин
Власти планировали открыть Крымский мост для грузовиков вечером 15 октября. Но его пока не открыли и, вероятно, хотели пускать только пустые фуры
15 октября заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что работы на левой части моста завершились. Уже вчера это должно было позволить открыть грузовикам движение по мосту.
Однако в 22:29 сайт «Керчь.фм» заявил, что «анонсированного запуска грузовиков по мосту сегодня не случилось. Максимум «спринтеры» и «газели». Фуры так и стоят по Камыш-Бурунскому шоссе в ожидании парома. На досмотровом пункте перед въездом на мост фур не видно».
Судя по косвенным данным, 16 октября к 16:40 мост по-прежнему закрыт для большегрузов. В телеграм-чате «Крымский мост и Керченская паромная переправа» несколько пользователей спрашивало сегодня об открытии моста для грузовых машин. Им никто ничего не ответил, зато в 15:22 пользователь с ником Arsen написал, что «только загрузился на паром». С ним на пароме «Мария» было еще 10 большегрузов. В 10 утра он же говорил, что на мост грузовые машины будут пускать только пустыми.
Тем временем, Минтранс РФ опубликовал статистику Керченской паромной переправы с 9 по 16 октября. За прошедшую неделю переправа перевезла 12 873 пассажиров и 3 965 машин, в основном — большегрузных и среднетоннажных грузовиков. На линии работают четыре парома, вместе они сделали 105 круговых рейсов. Если сравнить эти данные с отчетом 15 октября, то станет ясно, что за субботу паромы сделали 9 рейсов, переправив через пролив 1144 пассажиров и 509 машин.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там подорвалась фура, а затем загорелись цистерны с топливом. По данным СК РФ, грузовик пересек границы нескольких стран. В результате трагедии погибли четыре человека.
Для грузовых автомобилей мост закрыли сразу. На полуостров они могут попасть на пароме или по альтернативному сухопутному пути. Ремонтировать Крымский мост будут до 1 июля 2023 года.
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