В Адыгее достроили трассу в обход Майкопа

В Адыгее завершили строительство автодороги в обход Майкопа и запустили движение по участку 3-й очереди

12 октября в Адыгее торжественно открыли последний — третий — участок дороги в обход Майкопа. Его строительство началось в 2021 году. На эти цели направили 3,6 млрд рублей. Возведённая трасса соответствует 2-й технической категории. На ней установили освещение, дорожные знаки и барьерное ограждение.

Общая протяжённость автодороги в обход Майкопа — около 28 км. В рамках первой очереди, введённой в эксплуатацию в 2009 году, проложили около 9 км. 4 марта 2022 года открыли участок дороги второй очереди, который начали строить в 2019 году — 10,4 км дороги с тремя мостами (от автодороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск до дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск). 12 октября 2022 года запустили движение по участку третьей очереди строительства — 7,5 км (от автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск до дороги Р-217 «Кавказ»).

«Объект для нас очень важный. Новая дорога свяжет одну региональную и две федеральные автодороги, а главное — существенно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов. Это повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию Майкопа, а также на развитие городской среды», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

© Фото Алексея Гусева

По словам главы республики, на очереди — ремонт улицы Хакурате, её в ближайшее время перекроют для большегрузного транзитного транспорта. Для реконструкции уже подготовили проект, предусматривающий не только полную модернизацию дорожного полотна, но и создание ливневой канализации вдоль всей улицы.