В Адыгее построят новую транспортную развязку

Для дорожного строительства на территории Адыгеи выделено 500 млн рублей в 2022 году, 100 млн рублей в 2023 году и 150 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Адыгея, член думского комитета по бюджету и налогам Владислав Резник.



Он уточнил, что эти средства пойдут на реконструкцию участков автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский на 19-м км со строительством транспортной развязки в Тахтамукайском районе.