В Адыгее построят новую транспортную развязку

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В Адыгее планируется строительство новой транспортной развязки на трассе А-146

Для дорожного строительства на территории Адыгеи выделено 500 млн рублей в 2022 году, 100 млн рублей в 2023 году и 150 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Адыгея, член думского комитета по бюджету и налогам Владислав Резник.

Он уточнил, что эти средства пойдут на реконструкцию участков автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский на 19-м км со строительством транспортной развязки в Тахтамукайском районе.

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«Для Адыгеи уже заложено почти 1,5 млрд рублей на приведение в нормативное состояние автодорог и искусственных дорожных сооружений, 604,2 млн рублей на 2022 год на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, 3 млрд рублей на 2022–2023 годы на строительство автодороги в обход Майкопа», — отметил Резник.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи проверил ход строительства физкультурно-спортивного комплекса.

Дороги Мурат Кумпилов Строительство Транспорт

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