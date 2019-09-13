В Адыгее начали строить вторую очередь дороги в обход Майкопа

У въезда в Майкоп со стороны Краснодара до конца года построят новую транспортную развязку

На строительство этой трассы Адыгея получила из федерального центра 550 млн рублей. Начальник отдела минстроя Адыгеи Даур Аргун рассказал порталу Юга.ру, что возведение развязки — начальный этап строительства второй очереди обхода Майкопа, протяженность которой составит около 10 км.

«В апреле Адыгея получила первый транш в 200 млн рублей на проект, в конце августа дополнительно выделено еще 350 млн рублей. Заключено соглашение с Росавтодором, определена подрядная организация — ДСУ № 3 [Дорожно-строительное управление — Юга.ру], которое уже приступило к строительству», — пояснил Аргун.

До конца года дорожники возведут развязку рядом с существующим виадуком, который войдет в состав нового транспортного объекта. Его соединят с участком объездной трассы, который построили ранее.