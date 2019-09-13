В Адыгее начали строить вторую очередь дороги в обход Майкопа
У въезда в Майкоп со стороны Краснодара до конца года построят новую транспортную развязку
На строительство этой трассы Адыгея получила из федерального центра 550 млн рублей. Начальник отдела минстроя Адыгеи Даур Аргун рассказал порталу Юга.ру, что возведение развязки — начальный этап строительства второй очереди обхода Майкопа, протяженность которой составит около 10 км.
«В апреле Адыгея получила первый транш в 200 млн рублей на проект, в конце августа дополнительно выделено еще 350 млн рублей. Заключено соглашение с Росавтодором, определена подрядная организация — ДСУ № 3 [Дорожно-строительное управление — Юга.ру], которое уже приступило к строительству», — пояснил Аргун.
До конца года дорожники возведут развязку рядом с существующим виадуком, который войдет в состав нового транспортного объекта. Его соединят с участком объездной трассы, который построили ранее.
Первую очередь дороги длиной 9,4 км возвели по федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России на 2002–2010 годы». Благодаря этому участку транспорт из Краснодара направили в горы через поселок Краснооктябрьский, без заезда в Майкоп.
Вторая очередь объездной дороги пойдет в другом направлении — в сторону станицы Гиагинской. Она соединит две трассы: федеральную (Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск) и региональную (Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская). Для этого нужно построить 10 км.
В минстрое республики добавили, что эффективность затрат на проект и качество строительных работ контролирует глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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