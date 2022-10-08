Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга вместо Симферополя поедут в Анапу

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Всего в сообщении с Крымом 8 октября должны были поехать 11 поездов. После подрыва автомобиля на Крымском мосту перекрыли движение

8 октября после подрыва грузового автомобиля и пожара на Крымском мосту остановили движение. Сейчас отменена продажа железнодорожных билетов на ряд поездов, которые уже в пути или должны отправиться в ближайшие дни. Также не продают билеты и на автобусы в Крым. Возврат денежных средств за билеты идет без удержания сборов.

Как сообщает «Гранд Сервис Экспресс», сегодня в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении Крыма, шесть в направлении из Крыма. Поезда, следующие в Крым сейчас перенаправлены в Анапу:

  • № 169 Санкт-Петербург — Симферополь
  • № 28 Москва –Симферополь
  • № 75 Омск — Симферополь
  • № 166 Москва — Симферополь

На ЖД вокзале Анапы развернут оперативный штаб по распределению туристов. Железнодорожный вокзал города-курорта уже принял один состав с более 300 пассажирами. В ближайшее время ожидается еще порядка 5 поездов — около 1200 человек. Об этом рассказали в мэрии курорта. 

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале напомнила, что туристы могут заменить тур в Крым на другой туристический регион. 

«Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т.д.), в которых у них забронирован номер», — уточнила Догузова.

Сейчас в Крыму по оценкам аналитиков АТОР находятся более 50 тыс. туристов. В ближайшее время должны открыть паромную переправу. На сайте администрации Краснодарского края сообщили, что специалисты проводят мероприятия для организации перевозок. Пока началу работы Керченской паромной переправы мешает штормовое море.  

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