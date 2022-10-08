Продажа билетов на поезда и автобусы в Крым приостановлена. В Керченском проливе запустили паром

Утром 8 октября на Крымском мосту в железнодорожном составе загорелись семь цистерн с топливом. Причиной называют подрыв грузового автомобиля. После ЧП мост перекрыли.

В пресс-службе РЖД сообщили, что сейчас задерживаются несколько поездов, всего из графика выбились восемь пассажирских железнодорожных составов:

№ 28 Москва — Симферополь,

№ 170 Санкт-Петербург — Симферополь,

№ 72 Санкт-Петербург — Симферополь,

№ 28 Москва — Симферополь,

№ 76 Омск — Симферополь,

№ 166 Москва — Симферополь,

№ 141 Симферополь — Пермь,

№ 373 Симферополь — Смоленск.

Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат. Сейчас в Минтрансе и РЖД решают вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров. Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00.

Все автобусные рейсы из Крыма в Краснодарский край и другие регионы отменены. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что для тех водителей, кто не смог проехать по Крымскому мосту, организовали стоянку на развилке Тамань — Волна и у посёлка Ильич. Там развернули полевые кухни, туалеты, всё самое необходимое. Такие же стоянки открыли и в Керчи.

В Минтрансе сообщили, что Керченская паромная переправа начала работу. В море уже вышел первый грузовой паром. О пассажирских судах сообщат позже.

Ранее Юга.ру рассказывали, что сегодня в Сочи расписание электричек изменили из-за футбольного матча.