Продажа билетов на поезда и автобусы в Крым приостановлена. В Керченском проливе запустили паром
После пожара движение на Крымском мосту остановили
Утром 8 октября на Крымском мосту в железнодорожном составе загорелись семь цистерн с топливом. Причиной называют подрыв грузового автомобиля. После ЧП мост перекрыли.
В пресс-службе РЖД сообщили, что сейчас задерживаются несколько поездов, всего из графика выбились восемь пассажирских железнодорожных составов:
- № 28 Москва — Симферополь,
- № 170 Санкт-Петербург — Симферополь,
- № 72 Санкт-Петербург — Симферополь,
- № 28 Москва — Симферополь,
- № 76 Омск — Симферополь,
- № 166 Москва — Симферополь,
- № 141 Симферополь — Пермь,
- № 373 Симферополь — Смоленск.
Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат. Сейчас в Минтрансе и РЖД решают вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров. Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00.
Все автобусные рейсы из Крыма в Краснодарский край и другие регионы отменены. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что для тех водителей, кто не смог проехать по Крымскому мосту, организовали стоянку на развилке Тамань — Волна и у посёлка Ильич. Там развернули полевые кухни, туалеты, всё самое необходимое. Такие же стоянки открыли и в Керчи.
В Минтрансе сообщили, что Керченская паромная переправа начала работу. В море уже вышел первый грузовой паром. О пассажирских судах сообщат позже.
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