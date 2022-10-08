Продажа билетов на поезда и автобусы в Крым приостановлена. В Керченском проливе запустили паром

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После пожара движение на Крымском мосту остановили

Утром 8 октября на Крымском мосту в железнодорожном составе загорелись семь цистерн с топливом. Причиной называют подрыв грузового автомобиля. После ЧП мост перекрыли. 

В пресс-службе РЖД сообщили, что сейчас задерживаются несколько поездов, всего из графика выбились восемь пассажирских железнодорожных составов:

  • № 28 Москва — Симферополь, 
  • № 170 Санкт-Петербург — Симферополь, 
  • № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, 
  • № 28 Москва — Симферополь, 
  • № 76 Омск — Симферополь, 
  • № 166 Москва — Симферополь, 
  • № 141 Симферополь — Пермь,   
  • № 373 Симферополь — Смоленск.

Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат. Сейчас в Минтрансе и РЖД решают вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров. Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00.

Все автобусные рейсы из Крыма в Краснодарский край и другие регионы отменены. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что для тех водителей, кто не смог проехать по Крымскому мосту, организовали стоянку на развилке Тамань — Волна и у посёлка Ильич. Там развернули полевые кухни, туалеты, всё самое необходимое. Такие же стоянки открыли и в Керчи. 

В Минтрансе сообщили, что Керченская паромная переправа начала работу. В море уже вышел первый грузовой паром. О пассажирских судах сообщат позже. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что сегодня в Сочи расписание электричек изменили из-за футбольного матча. 

Автомобили Крым Крымский мост Поезда Тамань

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