В Сочи на два года осудили виновника смертельного ДТП, который вёз Ксению Собчак

Таксист вёз Ксению Собчак в аэропорт и попал в аварию, где погиб пассажир другого авто

В Адлерском районе осудили Олега Цоя — виновника ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года.

Мужчина выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. Пассажир «Фольксвагена» погиб на месте, водитель и ещё один пассажир получили травмы средней тяжести.

Во время аварии таксист Олег Цой вёз в аэропорт Ксению Собчак.

Она сразу уехала с места происшествия. Позже телеведущая рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, но отказалась от госпитализации, чтобы быстрее увидеться с сыном.

«Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и ***** [ничего] не сделала» — это не конструктивно, это бредово», — объясняла Собчак причину скорого отъезда.