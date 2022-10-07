В Сочи на два года осудили виновника смертельного ДТП, который вёз Ксению Собчак

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Таксист вёз Ксению Собчак в аэропорт и попал в аварию, где погиб пассажир другого авто

В Адлерском районе осудили Олега Цоя — виновника ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года. 

Мужчина выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. Пассажир «Фольксвагена» погиб на месте, водитель и ещё один пассажир получили травмы средней тяжести. 

Во время аварии таксист Олег Цой вёз в аэропорт Ксению Собчак. 

Она сразу уехала с места происшествия. Позже телеведущая рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, но отказалась от госпитализации, чтобы быстрее увидеться с сыном. 

«Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и ***** [ничего] не сделала» — это не конструктивно, это бредово», — объясняла Собчак причину скорого отъезда. 

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В суде Олег Цой признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших, а также согласился возместить ущерб и попросил не лишать себя свободы. 

Водителя приговорили к двум годам в колонии-поселении с запретом водить автомобиль в течение трёх лет. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Приговор не вступил в законную силу. 

ДТП Ксения Собчак Сочи

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В Сочи на два года осудили виновника смертельного ДТП, который вёз Ксению Собчак
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