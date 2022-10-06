В Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в СВО

Краснодарский край сформировал два новых казачьих подразделения для участия в специальной военной операции. На Донбасс и в Запорожье отправятся около 250 человек

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, все бойцы прошли необходимую тактическую, тактико-специальную, огневую, инженерную и военно-медицинскую подготовку, а также получили обмундирование — разгрузки, плащ-палатки, спальные мешки, квадрокоптеры, тепловизоры и приборы ночного видения. Казаки уже отправились на территорию Донбасса и в Запорожье, сообщает пресс-служба администрации края.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов заявил, что в зоне проведения СВО боевые задачи выполняют более 2,2 тыс. представителей войска, в том числе добровольцы — их почти 580, включая семь атаманов первичных и двух атаманов районных казачьих обществ.

Как писали Юга.ру, заместитель атамана Кубанского казачьего войска, полковник Руслан Цветков дал интервью о том, как в учебном центре «Кубань» добровольцев готовят к спецоперации в Украине.

Ранее атамана константиновского городского казачьего общества Новороссийска Владимира Гавриленко после возвращения из СВО представили к двум орденам — «За мужество» и «За отвагу».