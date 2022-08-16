«Они для меня — враги». Атамана из Новороссийска после возвращения со спецоперации представили к двум наградам

Атаман константиновского городского казачьего общества Новороссийска Владимир Гавриленко, вернувшийся со специальной военной операции, представлен к двум орденам - «За мужество» и «За отвагу». Журналист новороссийского издания «Наша газета» взял у него интервью

Корреспонденту издания Владимир Гавриленко рассказал, что решил принять участие в спецоперации сразу, как узнал о ней. Ранее он уже участвовал в военных действиях на территории Южной Осетии. Мужчина убежден, что долг казака и гражданина — поддержать главнокомандующего в решении по демилитаризации и денацификации Украины.

«Я 24 февраля все узнал и решил сразу ехать. Но в военкомате меня «развернули», по возрасту уже не подходил. На тот момент мне было уже 47 с половиной лет. Но я нашел по своим каналам, что можно через казачество записаться. И все получилось. Мои казаки подходили ко мне: «Атаман, можно мы с тобой?». А я им отказывал — у одного дети еще маленькие, другой сам молодой совсем. «Подумайте! Не на зарницу едете!»» — говорит Владимир.

Свое отношение к противнику атаман выражает четко и безапелляционно. Он считает их врагами и не испытывает к ним жалости и сострадания.

«Эти люди восемь лет бомбили и обстреливали Донбасс. Подняли оружие против своих же граждан, поэтому они для меня — враги!»

Больше месяца он продолжал участвовать в спецоперации в посёлке Великая Камышеваха и городе Изюм. После контузии сначала отказался ехать в госпиталь, уже потом Владимиру сказали врачи, что у него в правом ухе лопнула барабанная перепонка. Один глаз атамана практически перестал видеть. Сейчас в Новороссийске после лечения зрение практически восстановилось. В ухо атаману поставили протез.

Юга.ру ранее писали, что более 1,5 тыс. добровольцев Краснодарского края участвуют в СВО в Украине. Около тысячи из них — члены Кубанского казачьего войска.

Месяц назад губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил казаков, участвовавших в военной спецоперации. При этом не было указано ни общее число награжденных, ни число награжденных посмертно.

30 мая атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре с раненными на спецоперации в Украине. Тогда в краевой администрации сообщили о 13 раненных казаках.