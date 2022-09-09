Казачий полковник рассказал, что к началу СВО его отряд готовили два месяца

Заместитель атамана Кубанского казачьего войска, полковник Руслан Цветков дал интервью о том, как в учебном центре «Кубань» добровольцев готовят к спецоперации в Украине

В интервью сайту «Анапское Черноморье» потомственный военный Цветков рассказал, что на базе Кубанского казачьего войска создали «специальный учебный центр по подготовке добровольцев, через который уже сейчас проходят казаки». Он не уточнил дату и число обученных и учащихся, однако о создании центра Кондратьев упоминал 22 июля. Тогда же он сообщил, что на тот момент в Украине «более тысячи кубанских казаков-добровольцев выполняли боевые задачи».

По словам Цветкова, «программа рассчитана от 2-3 недель до 1-2 месяцев в зависимости от первоначального уровня навыков бойца».

Цветков заявил, что «кубанские казаки без потерь прошли первую волну спецоперации» и объяснил успехи обучения так: «Историю нельзя забывать. Ее надо помнить и применять. <…> За 8 войн накопился большой опыт» . Он не уточнил, какие восемь войн имел в виду, но в другой части беседы он говорил об опыте Великой Отечественной войны, а в биографической справке указано, что он «участвовал в нескольких конфликтных войнах».

Напомним, 19 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил казаков — участников СВО в Украине. На церемонии память погибших почтили минутой молчания, но число награждённых посмертно не уточнялось. Ранее, 30 мая, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил госпиталь в Краснодаре с 13 ранеными казаками.

«Важным моментом в обучении является знание военной истории, которую, к сожалению, мы на разных этапах забываем», — высказался Цветков.