Казачий полковник рассказал, что к началу СВО его отряд готовили два месяца
Заместитель атамана Кубанского казачьего войска, полковник Руслан Цветков дал интервью о том, как в учебном центре «Кубань» добровольцев готовят к спецоперации в Украине
В интервью сайту «Анапское Черноморье» потомственный военный Цветков рассказал, что на базе Кубанского казачьего войска создали «специальный учебный центр по подготовке добровольцев, через который уже сейчас проходят казаки». Он не уточнил дату и число обученных и учащихся, однако о создании центра Кондратьев упоминал 22 июля. Тогда же он сообщил, что на тот момент в Украине «более тысячи кубанских казаков-добровольцев выполняли боевые задачи».
По словам Цветкова, «программа рассчитана от 2-3 недель до 1-2 месяцев в зависимости от первоначального уровня навыков бойца».
Цветков заявил, что «кубанские казаки без потерь прошли первую волну спецоперации» и объяснил успехи обучения так: «Историю нельзя забывать. Ее надо помнить и применять. <…> За 8 войн накопился большой опыт». Он не уточнил, какие восемь войн имел в виду, но в другой части беседы он говорил об опыте Великой Отечественной войны, а в биографической справке указано, что он «участвовал в нескольких конфликтных войнах».
Напомним, 19 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил казаков — участников СВО в Украине. На церемонии память погибших почтили минутой молчания, но число награждённых посмертно не уточнялось. Ранее, 30 мая, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил госпиталь в Краснодаре с 13 ранеными казаками.
«Важным моментом в обучении является знание военной истории, которую, к сожалению, мы на разных этапах забываем», — высказался Цветков.
«Адреналина охота»:
Из статьи следует, что «Цветков заходил на поле боевых действий с отрядом с 24 на 25 февраля со стороны севера. <…> До этого их ждала двухмесячная тщательная подготовка».
«В январе были созданы добровольческие отряды для работы на Донбассе. Мы не владели информацией о том, что нас ждет дальше, поэтому, прибыв в район сосредоточения, создавали отряды из прибывших добровольцев, один из них возглавил я. <…> После вооружения поступила задача и, совершив марш по команде «Время Ч» пошли третьим эшелоном в направлении Киев. После пересечения границы мы оказались в первом эшелоне», — вспоминал Цветков.
По его словам, первый сводный отряд Кубанского казачьего войска был многонациональным: группа чеченцев (бывший отряд «Восток»), белорусы, осетины, ногайцы, кубанцы, ростовчане, а также терские, забайкальские и уральские казаки.
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В статье написано, что формировать боевые подразделения и создать учебный центр Кубанского казачьего войска удалось благодаря атаману Всероссийского казачьего общества Николаю Долуде, губернатору Кубани Кондратьеву, депутату Госдумы Ивану Демченко, атаману ККВ Власову, атаману Таманского казачьего отдела Ивану Безуглому, Сочинскому союзу десантников РФ в лице Цветкова, казачьему полковнику Сергею Козлову, войсковому старшине Константину Перенижко, бизнесмену Андрею Титову, атаману Анапского городского казачьего общества, меценатам, хуторским и станичным атаманам.
Как сообщали Юга.ру, в конце июля Кондратьев и военный комиссар края Александр Кузнецов заявили об участии более 1,5 тыс. добровольцев Краснодарского края в СВО в Украине.
19 июля писатель Захар Прилепин рассказал о гибели своего однополчанина, казака с позывным «Кубань». Он стал персонажем книги «Некоторые не попадут в ад», изданной в 2019 году и рассказывающей о буднях вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим их начальник штаба сказал литератору: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга».