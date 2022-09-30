В Геленджике отменили свадебный забег «White Bride Ultra Gelendzhik 2022»

В Геленджике отменили костюмированный забег в рамках «White Bride Ultra Gelendzhik 2022». Его участники должны были пробежать 1 км в свадебных платьях и костюмах.

Мэр города Алексей Богодистов запретил использовать в забеге элементы праздника и веселья, сказали в пресс-службе администрации. Глава курорта рекомендовал организаторам забега ограничиться только спортом.

Международный горный забег «White Bride Ultra Gelendzhik 2022» пройдет в Геленджике 1-2 октября. Для участников подготовили пять дистанций на 15, 30, 50, 75 и 120 км. Также отдельные дистанции предусмотрены для детей.