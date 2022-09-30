В Геленджике отменили свадебный забег «White Bride Ultra Gelendzhik 2022»
Мэр Геленджика запретил устраивать костюмированный забег «White Bride Ultra Gelendzhik 2022»
В Геленджике отменили костюмированный забег в рамках «White Bride Ultra Gelendzhik 2022». Его участники должны были пробежать 1 км в свадебных платьях и костюмах.
Мэр города Алексей Богодистов запретил использовать в забеге элементы праздника и веселья, сказали в пресс-службе администрации. Глава курорта рекомендовал организаторам забега ограничиться только спортом.
Международный горный забег «White Bride Ultra Gelendzhik 2022» пройдет в Геленджике 1-2 октября. Для участников подготовили пять дистанций на 15, 30, 50, 75 и 120 км. Также отдельные дистанции предусмотрены для детей.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре отменили фейерверк и шоу-дронов в День города. Сократить праздничные мероприятия из-за спецоперации потребовали активисты. В Новороссийске отменили концерт группы «Кар-Мэн» и перенесли дрифт-шоу. На подобные меры решили пойти власти Ростова-на-Дону, Воронежа и Советска.