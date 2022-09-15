В Краснодаре в День города отменили салют и шоу-дронов, зато в Новороссийске выступит группа «Кар-мен»

Краснодарский край

Распечатать

  • День города в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    День города в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 сентября стало известно, что на праздновании Дня города в Краснодаре не будет фейерверка и шоу-дронов, выступят только местные артисты

Вечером 14 сентября мэрия Краснодара опубликовала пресс-релиз под названием «О концепции празднования 229-ой годовщины Краснодара». С уточнением, что день рождения города пройдет в этом году с участием только местных артистов, без фейерверка и шоу-дронов. Ранее мэрия их уже проанонсировала. Отпразднуют годовщину Краснодара 25 сентября. 

«Это будет праздник, объединяющий горожан, с акцентом на историю и традиции столицы Кубани», — отметили в мэрии. 

13 сентября салют и выступление звёзд российской эстрады на концерте в честь 85-летия края отменил губернатор. Юга.ру стало известно, что в его адрес отправили обращение патриотически настроенные активисты с требованием сократить праздничные мероприятия из-за спецоперации.

В Ростове-на-Дону, Советске, Воронеже и других городах также отменили или сократили празднования Дня города. После масштабного праздника в Москве местных властей критиковали некоторые депутаты.

На Кубани еще остались не отменные мероприятия с участием приезжих звёзд. В Новороссийске в честь 115-летия футбола выступит группа «Кар-мен». Согласно программе мероприятий, звёзды 90-х будут петь 18 сентября на Центральном стадионе перед футбольным матчем. 

Юга.ру публиковали программу праздничных мероприятий в честь дня рождения Краснодарского края. Концерты и различные акции будут идти в городах до конца недели.

Краснодар Праздники Чиновники

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре в День города отменили салют и шоу-дронов, зато в Новороссийске выступит группа «Кар-мен»
В Краснодаре начался прием документов на должность главы города
В Крым запустят железнодорожный круиз. Отдыхающие будут ехать на поезде 7 дней
В Краснодаре пройдёт фестиваль оперетты
В Сочи умер директор Центра восстановления леопардов. Его тело нашли в рабочем кабинете
«Будто живём в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет». Объединение родителей потребовало не проводить массовые и дорогие мероприятия. Губернатор Краснодарского края отменил салют и выступление звёзд

Лента новостей

«Будто живём в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет». Объединение родителей потребовало не проводить массовые и дорогие мероприятия
Вчера, 15:45
«Будто живём в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет». Объединение родителей потребовало не проводить массовые и дорогие мероприятия
Губернатор Краснодарского края отменил салют и выступление звёзд
Если есть на свете рай. К 85-летию Краснодарского края вспоминаем мемы про Кубань и рассказываем, откуда они взялись
13 сентября, 11:55
Если есть на свете рай. К 85-летию Краснодарского края вспоминаем мемы про Кубань и рассказываем, откуда они взялись
В Краснодаре подписали соглашение о строительстве трамвайной линии в район Западного обхода
Вчера, 10:53
В Краснодаре подписали соглашение о строительстве трамвайной линии в район Западного обхода

Реклама на сайте