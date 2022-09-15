В Краснодаре в День города отменили салют и шоу-дронов, зато в Новороссийске выступит группа «Кар-мен»

14 сентября стало известно, что на праздновании Дня города в Краснодаре не будет фейерверка и шоу-дронов, выступят только местные артисты

Вечером 14 сентября мэрия Краснодара опубликовала пресс-релиз под названием «О концепции празднования 229-ой годовщины Краснодара». С уточнением, что день рождения города пройдет в этом году с участием только местных артистов, без фейерверка и шоу-дронов. Ранее мэрия их уже проанонсировала. Отпразднуют годовщину Краснодара 25 сентября.

«Это будет праздник, объединяющий горожан, с акцентом на историю и традиции столицы Кубани», — отметили в мэрии.

13 сентября салют и выступление звёзд российской эстрады на концерте в честь 85-летия края отменил губернатор. Юга.ру стало известно, что в его адрес отправили обращение патриотически настроенные активисты с требованием сократить праздничные мероприятия из-за спецоперации.

В Ростове-на-Дону, Советске, Воронеже и других городах также отменили или сократили празднования Дня города. После масштабного праздника в Москве местных властей критиковали некоторые депутаты.

На Кубани еще остались не отменные мероприятия с участием приезжих звёзд. В Новороссийске в честь 115-летия футбола выступит группа «Кар-мен». Согласно программе мероприятий, звёзды 90-х будут петь 18 сентября на Центральном стадионе перед футбольным матчем.

Юга.ру публиковали программу праздничных мероприятий в честь дня рождения Краснодарского края. Концерты и различные акции будут идти в городах до конца недели.