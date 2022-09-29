В Геленджике пройдет международный забег. Спортсмены приедут из 9 стран

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В международном горном забеге в Геленджике примут участие 1500 спортсменов

В Геленджике 1 октября пройдет международный горный забег «White Bride Ultra Gelendzik 2022». В нем примут участие 1500 бегунов из 9 стран. Самому старшему из них 67 лет. 

Для участников подготовили пять дистанций на 15, 30, 50, 75 и 120 км. Кроме того, отдельные дистанции предусмотрены для детей 10-14 лет. Также пройдет тематический свадебный забег. Его участники должны быть одеты в свадебные платья и костюмы.

Дистанции забега пройдут по горному рельефу и городским улицам. Поэтому 1 октября, с 16:00 до 16:30 и 2 октября, с 5:00 до 5:30 и с 8:00 до 8:30 будет перекрыта улица Луначарского в районе ресторана «Магнолия». 

Организаторы отметили, что выбрали Геленджик не просто так:

«Город окружают фантастические , относительно не высокие горы а ля Аватар, особенно, когда приходят низкие тучи, огромное количество природных и доисторических достопримечательностей».

Как писали Юга.ру, на прошлых выходных прервали экстремальный горный забег из Архыза в Красную Поляну в связи с гибелью двоих участников. 33-летняя Виктория Безуглова и 18-летний Алексей Васильев умерли от переохлаждения.

Геленджик

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