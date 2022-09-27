27 сентября власти республики Северная Осетия — Алания заявили об изменениях на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе

В 9:05 телеграм-канал республиканского МВД сообщил о совещании, которое глава ведомства Андрей Сергеев провел с начальником Госавтоинспекции, руководителями Пограничного управления ФСБ РФ по РСО-Алания и Северо-Осетинской таможни. Чиновники признали, что поток машин в Грузию нарастает, а «обстановка остается крайне напряженной» — несмотря на увеличение круглосуточных нарядов ДПС и ППСП. Поэтому участники встречи решили разрешить гражданам пеший переход через границу, чтобы снизить риски противоправного поведения и возникновения конфликтов. Кроме того, на контрольно-пропускном пункте в ближайшее время намерены развернуть мобилизационный пункт военкомата.

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Около 11 часов глава Северной Осетии Сергей Меняйло в эфире «Соловьев Live» заявил, что он готов ввести в республике чрезвычайную ситуацию: «Вопрос сложный. Закрыть границы мы не можем, пытаемся ввести электронную очередь для легкового транспорта. Люди идут пешком, на велосипедах, подъезжают на такси к пункту пропуска. Было решено пропускать и пешеходов <...>. Запустили рейсовые автобусы на границе Осетии с Кабардино-Балкарией до КПП «Верхний Ларс». Со вчерашнего дня развернули группу усиления на самом КПП». Мейняло заключил, что оценит обстановку и, скорее всего, введет «частично положение Чрезвычайной ситуации, развернет пункт временного размещения, потому что там есть женщины, но основа — это мужское население практически со всех регионов РФ. Там уже развернули и скорую помощь, и МЧС, чтобы оказывать необходимую помощь, если понадобится».