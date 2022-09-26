В Краснодарском крае запустили «горячую линию» по мобилизации. Куда ещё можно пожаловаться, если повестка пришла по ошибке?

26 сентября в Краснодарском крае начала работать телефонная линия, где можно получить информацию о мобилизации

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе заработала единая «горячая линия» по мобилизации. Телефон — 8 (861)259-01-91. Звонить можно по будням с 9.00 до 17.00.

Специалисты ответят на вопросы о том, какие работники подлежат бронированию, об основаниях для отсрочки, финансовом обеспечении мобилизованных.

Кроме того, администрация Краснодарского края сообщила, что по всем регионам открыты центры содействия тем, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации.

Обратиться за помощью можно в региональные отделения ОНФ — лично, по телефону, а также в группы в социальных сетях. На страницах ОНФ Краснодарского края опубликовано сообщение.

«Мы принимаем обращения по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 78, а также в региональных группах Народного фронта в ВК и ОК».

Заявить о своем несогласии и ошибочном призыве можно и в военкомат, который прислал повестку. Вот как прокомментировали в ведомстве информацию об ошибках при проведении мобилизации.

«По каждому случаю, когда приходят жалобы или информация на горячие линии, которые сейчас работают в Краснодарском крае и Российской Федерации, обязательно проводим проверку. Если информация о нарушении при мобилизации подтверждается — мобилизованный будет возвращен из военной части к месту жительства», — сообщили в военном комиссариате Краснодарского края.

О нарушениях при проведении мобилизации массово начали писать в соцсетях и СМИ несколько дней назад. Телеграм-канал Baza написал про мобилизацию жителя станицы Каневской. Виктору Тарапуну 59 лет. Мужчина работает на заводе, не служил и не имеет боевого опыта. У него есть ряд хронических заболеваний. Тем не менее его признали годным к военной службе.

После резонансной публикации основания для мобилизации проверил военный комиссариат Краснодарского края. Принято решение, что Виктор Тарапун должен вернуться домой, к семье, в станицу Каневскую.

Еще об одном случае, но уже в Адыгее, ранее писали Юга.ру. В республике мобилизовали инвалида-колясочника. В Тахтамукайском районе ему вручили повестку и потребовали явиться в военкомат.