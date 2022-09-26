В Краснодарский край возвращается жара. Синоптики обещают на Черноморском побережье температуру выше 27°C

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Глава Гидрометцентра сообщил, что на юг России возвращается летняя погода. В Сочи уже в середине недели температура воздуха резко повысится

В ближайшие дни на юг снова придет летнее тепло. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Дожди в начале недели прекратятся, а температура воздуха с 26 сентября каждый день будет повышаться на 1-2 °C.

«Августовская и даже июльская погода ожидает юг России. В континентальных районах Краснодарского края в понедельник уже будет 25 градусов, а в последующем потеплеет до 28-30 градусов. Каждый день температура будет повышаться на 1 градус с 26 числа. Существенных осадков не прогнозируется. На Черноморском побережье тоже будет возвращение лета. В Сочи в понедельник еще 24-25 градусов, а во вторник — уже 26-28 градусов», — сообщил Вильфанд.

По информации Краснодарского гидрометцентра, температура воды на курортах Черноморского побережья остыла до 22 °C. Комфортней всего сейчас купаться в Сочи и Абхазии. Температура воды в Азовском море уже ниже 18 °C.

На выходных в пабликах Сочи появилось видео с высоты 2 тыс. метров над уровнем моря. Первый снег в горах прошел еще в конце прошлой недели. Сейчас на вершине уже около нуля градусов.

На прошлой неделе на Черноморском побережье было штормовое предупреждение. В Сочи запретили купаться на пляжах. В городе несколько дней шли проливные дожди, из-за этого курорт встал в 10-балльные пробки. 

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В Краснодарский край возвращается жара. Синоптики обещают на Черноморском побережье температуру выше 27°C
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