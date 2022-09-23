В Краснодарском крае обещают дождливые выходные, а на Красной Поляне уже выпал снег

Синоптики Краснодарского гидрометцентра предупредили, что 24 сентября по краю будет действовать штормовое предупреждение. Пройдут ливни с грозами, а порывы ветра местами достигнут 20-22 м/с.

На участке от Анапы до Магри возможны смерчи. Также синоптики сообщили, что в Черном и Азовском морях остыла вода. В Анапе, Новороссийске, Геленджике и Сочи вода похолодала до 21-23 °C. А в Азовском море температура опустилась до 17-18 °C.

Температура воздуха по краю 24-25 сентября составит 15-20 °C. В горных районах ожидается мокрый снег. А в понедельник 26 сентября снова потеплеет до 20-26 °C.

В Краснодаре осадки ожидаются только в субботу. В воскресенье будет облачно и без дождя. Температура воздуха прогреется до 20-21 °C.

Туристы написали в соцсетях, что на высоте 2375 метров на Красной Поляне уже выпал небольшой снег.